Ucrania: Zelensky, para Meloni, UE involucrada en proceso de paz
<p>Buena llamada telefónica, proceder juntos hacia una paz justa</p>
- 1 minuto de lectura'
“Compartimos detalles de nuestros recientes contactos con otros líderes. Es importante para Ucrania que nuestros socios estén bien informados sobre la situación. Todos deseamos un futuro claro y seguro para Europa”, dijo el líder ucraniano.
Zelensky luego añadió que “Giorgia apoya firmemente la postura de que los líderes de la UE participen en las gestiones diplomáticas con Estados Unidos para establecer la paz”.
“Esta guerra está en marcha en el continente europeo, Ucrania se está moviendo hacia la adhesión a la UE, la Unión Europea participará en la reconstrucción de nuestro país después de la guerra”, añadió en X.
“Por eso la voz de Europa debe ser tomada absolutamente en consideración. Hemos coordinado nuestros próximos pasos, incluyendo los contactos con el presidente (Donald) Trump, y hemos acordado permanecer en contacto. Gracias, Giorgia, por tu posición de principios y tu apoyo inquebrantable”, agregó Zelensy. (ANSA).
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año
- 2
¿Desaparece el MEP? Cada vez más plataformas permiten comprar dólares oficiales
- 3
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025
- 4
Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour