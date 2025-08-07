LA NACION

Ucrania: Zelensky, para Meloni, UE involucrada en proceso de paz

<p>Buena llamada telefónica, proceder juntos hacia una paz justa</p>

SERGEY BOBOK - AFP

“Compartimos detalles de nuestros recientes contactos con otros líderes. Es importante para Ucrania que nuestros socios estén bien informados sobre la situación. Todos deseamos un futuro claro y seguro para Europa”, dijo el líder ucraniano.

Zelensky luego añadió que “Giorgia apoya firmemente la postura de que los líderes de la UE participen en las gestiones diplomáticas con Estados Unidos para establecer la paz”.

“Esta guerra está en marcha en el continente europeo, Ucrania se está moviendo hacia la adhesión a la UE, la Unión Europea participará en la reconstrucción de nuestro país después de la guerra”, añadió en X.

“Por eso la voz de Europa debe ser tomada absolutamente en consideración. Hemos coordinado nuestros próximos pasos, incluyendo los contactos con el presidente (Donald) Trump, y hemos acordado permanecer en contacto. Gracias, Giorgia, por tu posición de principios y tu apoyo inquebrantable”, agregó Zelensy. (ANSA).

