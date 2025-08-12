Ucrania: Zelensky, para Putin, triunfo personal en cumbre de Alaska

"Primero, tendrá un encuentro en territorio estadounidense, lo que es una victoria personal para él", afirmó Zelensky a los medios, subrayando que este encuentro permitirá a Putin "salir del aislamiento" y podría retrasar las sanciones estadounidenses contra Moscú.

Zelensky también descartó cualquier posibilidad de retirar las tropas ucranianas de la región del Donbass como parte de un acuerdo de paz con Rusia, en respuesta a la sugerencia de Trump de que ambas partes deberían ceder territorios.

"No nos retiraremos del Donbass... si nos retiramos hoy, abriremos una cabeza de puente para que los rusos preparen una ofensiva", advirtió el presidente ucraniano.

Además, Zelensky informó que las tropas rusas avanzaron hasta 10 kilómetros hacia la ciudad minera de carbón de Dobropillia, pero aseguró que Kiev las "destruirá pronto".

"Las unidades rusas avanzaron 10 kilómetros en varios puntos. Están desprovistas de equipamiento, solo llevan armas de mano. Algunas ya fueron encontradas, otras destruidas y otras capturadas. Encontraremos a las restantes y las destruiremos en el futuro cercano", declaró a los periodistas. (ANSA).