Ucrania: Zelensky preocupado, EEUU puede reducir armamentos por Irán

"En caso de una guerra larga, Estados Unidos podría reducir estas entregas, lo que obviamente nos preocupa", afirmó.

Zelensky destacó que Ucrania enfrenta una escasez de ciertos armamentos que sus socios poseen, como los misiles Patriot, que, no obstante, no pueden interceptar los drones iraníes.

"Nosotros contamos con drones interceptores, así que podemos intercambiar tecnología y armas", añadió.

Aunque Ucrania no está actualmente involucrada en la guerra en Irán, Zelensky mencionó que los drones iraníes han atacado a civiles y que hay señales de interés por parte de los países del Golfo en la experiencia ucraniana en este ámbito.

"Estamos listos para proporcionar nuestra pericia. También hemos recibido solicitudes de socios europeos y estadounidenses para ayudar a esos países", subrayó.

El presidente ucraniano reveló que mantuvo conversaciones con líderes de Qatar y los Emiratos Arabes Unidos, así como con el rey de Jordania, y agregó que hablará con otros líderes en el futuro.

"Estamos listos para ayudar a la población civil de este país. Pero en cuanto a armas, nosotros también estamos en guerra", concluyó Zelensky. (ANSA).