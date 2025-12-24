Ucrania: Zelensky presentó el plan EEUU revisado

La versión inicial de este texto, presentada por Washington hace casi un mes, se percibió en Kiev como muy favorable a las exigencias del Kremlin.

Tras arduas negociaciones entre ucranianos y estadounidenses, el plan ya no exige la retirada ucraniana de la región del Donbás ni un compromiso legal de Ucrania de no unirse a la OTAN, dos exigencias importantes de Moscú, cuyo acuerdo es incierto.

Zelensky presentó a la prensa este nuevo plan de 20 puntos, destinado a poner fin al peor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, a periodistas.

Rusia debe ahora revisar el texto. Al ser preguntado al respecto el miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que Moscú estaba "formulando su posición" y se negó a comentar los detalles.

Según el presidente ucraniano, el texto ya no exige la retirada inmediata de las tropas ucranianas de aproximadamente el 20% del territorio que aún controla en la región oriental de Donetsk, un objetivo prioritario para el ejército ruso.

"Nos encontramos en una situación en la que los rusos quieren que nos retiremos de la región de Donetsk, mientras que los estadounidenses intentan encontrar una solución", declaró Zelensky.

El nuevo documento propone, por tanto, la congelación del frente en las líneas actuales y la apertura de conversaciones sobre la creación de posibles zonas desmilitarizadas, denominadas "zonas económicas especiales" por los negociadores estadounidenses.

"No hemos llegado a un consenso con la parte estadounidense sobre el territorio de Donetsk", continuó Zelensky, abogando por una "reunión a nivel de liderazgo para abordar cuestiones delicadas" con Washington.

Tampoco hay consenso sobre la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ocupada por Rusia desde 2022 y ubicada en el sur de Ucrania.

Según Zelensky, Estados Unidos propone una gestión conjunta entre Moscú, Kiev y Washington, lo cual considera "muy inapropiado y poco realista".

Otra exigencia clave de Moscú, eliminada del acuerdo, es que Ucrania ya no está obligada a abandonar formalmente su deseo de unirse a la OTAN, que el Kremlin presentó como una de las causas del conflicto.

"Corresponde a la OTAN decidir si acepta o no a Ucrania como miembro. Y nuestra decisión está tomada. Hemos decidido no modificar la Constitución ucraniana para incluir una cláusula que estipule que el país no se unirá a la OTAN", anunció Zelensky.

La versión original del plan, elaborada por Estados Unidos, exigía a Kiev el compromiso legal de no unirse a la Alianza, cuya expansión Moscú considera una amenaza existencial. Sin embargo, la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN es remota, ya que varios países miembros, incluido Estados Unidos, se oponen.

El presidente ucraniano, cuyo mandato expiró en mayo de 2024, también declaró que el documento estipula que organizará elecciones presidenciales "lo antes posible" tras la firma de un acuerdo de cese de hostilidades.

Sin embargo, indicó que cualquier acuerdo que prevea la retirada de las tropas ucranianas deberá ser aprobado mediante referéndum ucraniano, lo que exigiría un alto el fuego de 60 días.

Rusia ha rechazado hasta la fecha cualquier exigencia de un alto el fuego sin un acuerdo de conciliación a largo plazo, argumentando que una pausa en los combates permitiría a Ucrania rearmarse.

Moscú aún no ha reaccionado a los detalles del plan estadounidense, pero un funcionario ruso calificó esta semana el progreso de las negociaciones de "lento" y criticó la postura de los aliados europeos de Kiev, acusándolos de intentar "descarrilar el proceso diplomático" al impulsar cambios inaceptables para Rusia.

Las conversaciones directas entre rusos y ucranianos celebradas este año en Estambul no arrojaron resultados concretos, salvo acuerdos para el intercambio de prisioneros y los restos de los soldados caídos.

Sobre el terreno, el ejército ruso ha acelerado sus avances en los últimos meses. Las fuerzas ucranianas anunciaron el martes que se habían visto obligadas a retirarse de la ciudad de Siversk, uno de los últimos bastiones que impedían el avance de las fuerzas rusas sobre Slaviansk y Kramatorsk, las únicas ciudades importantes de la región del Donbás bajo control ucraniano.

Nuevos ataques aéreos rusos golpearon la red eléctrica ucraniana el martes, causando cortes de electricidad, y también impactaron la región portuaria de Odesa, que ha sido blanco de repetidos ataques en las últimas semanas. (ANSA).