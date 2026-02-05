Ucrania: Zelensky, "probablemente las próximas reuniones en EEUU"

Zelensky anticipó que su equipo en Kiev le proporcionará un informe completo de manera presencial, subrayando que ciertos temas son demasiado delicados para abordarse por teléfono.

"Se prevén más encuentros en el futuro cercano, probablemente en Estados Unidos", afirmó Zelensky, reflejando la continuidad de los esfuerzos diplomáticos en medio del conflicto en curso.

El presidente ucraniano destacó la importancia de garantizar un marco sólido para la paz: "Estamos listos para todos los formatos viables que realmente puedan acercar la paz y hacerla fiable y duradera, privando a Rusia de cualquier deseo de continuar la guerra".

Zelensky insistió en que es crucial que la guerra concluya de manera tal que no deje a Rusia ninguna recompensa por su agresión.

"Este es uno de los principios clave que restaura y garantiza una verdadera seguridad", concluyó, reafirmando su compromiso con una resolución pacífica y justa del conflicto.

(ANSA).