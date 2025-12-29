Ucrania: Zelensky quiere una reunión con funcionarios europeos y estadounidenses

"Hemos acordado con los estadounidenses que contaremos con garantías de seguridad, que contarán con el respaldo del Congreso estadounidense, lo cual es muy importante, y del parlamento ucraniano", añadió.

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que planea celebrar una reunión con funcionarios europeos y estadounidenses en Kiev en los próximos días para trabajar en los documentos que permitan poner fin a la guerra con Rusia. "Queremos que esta reunión se celebre y creo que haremos todo lo posible para garantizar que se celebre en Ucrania", declaró Zelenski a la prensa al día siguiente de reunirse con Donald Trump, añadiendo que la reunión se celebraría "a nivel consultivo".

A principios de enero, la Coalición de la Voluntad se reunirá en París para definir las contribuciones concretas a Ucrania, según lo anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en X. "Junto con otros líderes europeos", escribió Macron, "participé en un intercambio de opiniones con los presidentes Zelenski y Trump. Posteriormente, hablé con el presidente Zelenski. Estamos avanzando en las garantías de seguridad, que serán esenciales para construir una paz justa y duradera".

"A principios de enero, reuniremos a los países de la Coalición de la Voluntad en París para definir las contribuciones concretas de cada país", añadió el presidente francés.

La ley marcial en Ucrania solo podrá levantarse tras el fin de la guerra y tras recibir garantías de seguridad genuinas, lo que imposibilitará una nueva agresión rusa, aclaró en otro tramo de su encuentro con la prensa Zelensky. "Todos queremos que la guerra termine. Y entonces terminará la ley marcial. Pero la ley marcial terminará cuando se proporcionen garantías de seguridad en Ucrania. Sin ellas, esta guerra nunca terminará", enfatizó según RBC Ucrania.

También se supo que en su llamada telefónica previa a la reunión con Zelensky, Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una larga conversación durante la cual se discutieron en detalle los 20 puntos del plan de paz. El presidente ucraniano hizo esta declaración a los periodistas al día siguiente de su cumbre en Mar-a-Lago con el presidente estadounidense.

Según Zelensky, Trump confirmó que había examinado el documento punto por punto y que se trataba del plan previamente acordado por las partes. "Trump me dijo que había examinado los 20 puntos del plan, punto por punto. Le agradecí por esto, porque es importante que todos estemos de acuerdo y que discutamos este documento, no otro", dijo Zelensky.

El líder estadounidense anunció la disponibilidad de Putin, pero la parte ucraniana toma estas declaraciones con cautela, enfatizó posteriormente el presidente ucraniano. "Esta no es la primera vez que Putin dice una cosa y hace otra. Para nosotros es importante que sus palabras sean coherentes con sus acciones", enfatizó.

Trump y el Kremlin anunciaron que, tras las conversaciones con Zelensky, habría otra llamada telefónica entre el presidente estadounidense y el líder ruso, pero hasta el momento no ha habido noticias al respecto. (ANSA).