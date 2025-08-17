Ucrania: Zelensky se reúne en EEUU con líderes de la UE

“Vemos que Rusia rechaza numerosos llamamientos a un alto el fuego y aún no ha decidido cuándo dejará de matar”, escribió en redes sociales Zelensky.

“Esto complica la situación. Si no está dispuesta a acatar una simple orden de cese de hostilidades, podrían necesitarse esfuerzos considerables para presionar a Rusia a implementar algo mucho más importante: la coexistencia pacífica con sus vecinos durante décadas”, agregó.

“Esta tarde recibiré a Volodímir Zelensky en Bruselas.

Juntos participaremos en la Coalición de la Voluntad”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X.

La reunión está prevista para hoy a las 15, hora local, por videoconferencia, en vísperas del viaje del presidente ucraniano a la Casa Blanca para tratar con Donald Trump el resultado de su reunión con Vladímir Putin en Alaska.

“A petición del presidente Zelenski -agregó von der Leyen- asistiré mañana a la reunión con el presidente Trump”.

También confirmaron su asistencia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente finlandés Alexander Stubb. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también estará presente.

Meloni regresó hoy a Roma y esta tarde participará en la convocatoria de la Coalición de la Voluntad para hacer balance de la situación.

Trump y Zelenski discutirán el plan directamente mañana en la Casa Blanca. Los europeos también fueron invitados a la reunión.

Aunque se opone a la transferencia de territorios, el líder ucraniano volará a Washington, dispuesto a negociar. Según rumores, Zelenski se opone a la solicitud de Putin de ceder Donetsk y Lugansk a cambio de congelar las líneas de batalla en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia. Sin embargo, en la Casa Blanca, el presidente ucraniano está dispuesto a dialogar sobre los territorios, un tema que está dispuesto a abordar incluso en una reunión trilateral con Trump y Putin.

Dicha cumbre podría celebrarse si la reunión bilateral resulta exitosa.

Sin embargo, la reunión de Zelenski con Trump probablemente será difícil, y no solo por los temas delicados que se tratarán.

Las relaciones entre ambos siempre fueron inestables, y el recuerdo del "enfrentamiento" en el Despacho Oval en febrero aún está fresco en su mente. Zelenski no recibió —y probablemente no recibirá— la alfombra roja que le desplegaron a Putin en Anchorage, ni las palabras halagadoras sobre el "espectacularismo" de Trump con el líder del Kremlin, incluyendo un apretón de manos, un B-2 en vuelo y cumplidos.

“Rusia es una gran potencia”, declaró el presidente estadounidense tras su reunión con Putin. Sin embargo, en febrero le dijo a Zelenski: “No tienes las cartas”.

En la Casa Blanca, Zelenski (y quizás los europeos, si deciden asistir tras otra reunión de los Voluntariosos) intentarán comprender qué llevó a Trump a cambiar de opinión sobre el alto el fuego, que había acordado con los europeos.

El magnate, de hecho, había entrado en la cumbre afirmando que no estaría contento si no se establecía una tregua inmediata. Pero se marchó "abrazando" la postura de Putin. El líder del Kremlin siempre se opuso a un alto el fuego y prefiere un acuerdo de paz capaz de abordar —como también afirmó junto a Trump— "las causas profundas" del conflicto, que para Putin incluyen la existencia de una Ucrania independiente y soberana, alineada con Occidente.

Buscar la paz directamente también beneficia a Rusia, ya que le permite continuar la guerra mientras prosiguen las negociaciones para una solución integral. Para la paz, Putin pidió no solo ganancias territoriales, sino también el ruso como idioma oficial en Ucrania y seguridad para la Iglesia Ortodoxa.

Los europeos escucharon estas peticiones de Trump antes de reafirmar su apoyo a Kiev y su compromiso de continuar la represión contra Moscú, incluso mediante nuevas sanciones, si el conflicto continúa. Sin embargo, Trump dejó de lado las sanciones por el momento: a pesar de haberlas planteado en varias ocasiones, el presidente dijo claramente que ya no se están discutiendo, al igual que la posibilidad de aranceles secundarios contra los compradores de petróleo ruso.

Un gesto para ganar tiempo y ver si su entendimiento con Putin -que el habitualmente locuaz Trump no reveló directamente- se traduce en algo concreto.

"No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", declaró el presidente, aconsejando a Zelenski que llegara a un acuerdo, lo que, en la práctica, depositó toda la responsabilidad de la decisión sobre el líder ucraniano.

"Aunque Alaska no fuera Yalta 2.0", como señaló el exembajador estadounidense en Rusia, Michael McFaul, Trump, según los observadores, cayó en la trampa de Putin y, como pretendía éste, está dispuesto a convertir a Zelensky (y a los europeos) en el chivo expiatorio de cualquier acuerdo de paz que el presidente ruso esté dispuesto a firmar. (ANSA).