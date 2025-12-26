Ucrania: Zelensky se reunirá con Trump el domingo

La reunión se produce en medio de señales contradictorias: por un lado, el activismo estadounidense; por otro, las declaraciones de Moscú, que hablan de un acuerdo "nunca tan cerca", incluso mientras acusa a Kiev y a Europa de querer "socavarlo".

Diferentes interpretaciones siguen sobre la mesa.

"No hay indicios de que Rusia esté interesada en la paz ni en un alto el fuego", denunció la portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podest….

"Bruselas advierte que "para que cualquier plan de paz tenga éxito, el apoyo de Europa será esencial", añadió.

Zelensky coincidió en ese sentido y desea que los aliados participen en la reunión del domingo.

Aunque es improbable que se presenten presencialmente dado el poco tiempo con el que se les ha convocado, sí es posible que se conecten de modo online.

En ese contexto, el líder ucraniano ya habló con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y los primeros ministros de Estonia y Canadá, Kristen Michal y Mark Carney.

Además, Zelensky confirmó el viaje a Florida como una reunión de "alto nivel" en la que "se puede decidir antes del año nuevo".

Se refirió a un plan de paz que estaba "90% listo", aunque admitió que aún quedan importantes lagunas en el 10% restante.

La base de las conversaciones es el texto de 20 puntos elaborado en la última ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, ya presentado a Moscú.

"Discutiremos estos documentos y las garantías de seguridad", explicó Zelensky, y señaló la región del Donbás y la central nuclear de Zaporiyia como temas clave.

En las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, la actual línea de despliegue de tropas se reconoce de facto como la línea de contacto.

Según el plan, el Kremlin retiraría sus tropas, mientras que fuerzas internacionales se desplegarían a lo largo de la línea de contacto para supervisar el cumplimiento del acuerdo.

Como explicó Zelensky, Moscú quiere que Ucrania ceda Donetsk.

En tanto, Estados Unidos ofrece un compromiso: una zona económica libre, pero Kiev cree que solo puede adoptarse con la aprobación especial del parlamento ucraniano o mediante referéndum.

Simultáneamente, también se está considerando la posguerra.

Según el asesor presidencial Mykhailo Podolyak, Alemania, Francia, el Reino Unido y Turquía ya expresaron su disposición a considerar el envío de tropas a Ucrania una vez finalizado el conflicto, como parte de una misión de disuasión y mantenimiento de la paz.

En cuanto a la central eléctrica de Zaporiyia, Estados Unidos propuso una gestión compartida entre Kiev, Moscú y Washington, en la que cada parte podría utilizar la energía producida.

Ucrania, por su parte, quiere excluir a los rusos.

Entretanto, Moscú está reorientando su enfoque hacia la seguridad europea.

Así, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, declaró que Rusia está dispuesta a firmar un pacto mutuo de no agresión con los países de la OTAN, en forma de documento escrito y jurídicamente vinculante, cuya forma se definiría durante las negociaciones.

Por su lado, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, reiteró que una solución "está cerca" y requiere "un último esfuerzo", aunque acusó a Kiev y a la Unión Europea de "redoblar sus esfuerzos para socavar el acuerdo", vinculando el resultado de las negociaciones a la voluntad política de la otra parte.

En relación con lo territorial, la guerra continúa.

De hecho, durante la noche del viernes al sábado, los ataques rusos impactaron infraestructuras críticas en varias regiones de Ucrania.

En Odesa, los ataques con drones impactaron infraestructuras, provocando un incendio y cortes de electricidad en algunas zonas de la ciudad.

La defensa aérea de Kiev anunció el derribo o neutralización de docenas de drones.

Los ataques del día de Navidad causaron al menos tres muertos y varios heridos en las regiones de Zaporiyia, Donetsk y Jersón, lo que confirma que, a pesar del relanzamiento diplomático, aún queda mucho camino para una tregua efectiva.

