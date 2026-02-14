Ucrania: Zelensky siente presión de Trump para acuerdo con Rusia

Además, advirtió que Europa está "prácticamente ausente" de la mesa de negociaciones, durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Zelensky sostuvo que comprende las señales provenientes de Trump sobre la necesidad de avanzar hacia un acuerdo, pero subrayó que Ucrania ya ha realizado compromisos en distintos frentes y que no puede aceptar como solución "huir" de su propio territorio con cientos de miles de personas. "No sentimos compromisos del lado ruso. Queremos escuchar algo de ellos", afirmó.

El mandatario ucraniano reiteró que un eventual alto el fuego podría abrir la puerta a elecciones en el país.

"Denos dos meses de cese del fuego e iremos a elecciones. El presidente Trump puede lograrlo. Presionen a Putin, consigan el alto el fuego, luego nuestro Parlamento cambiará la ley y votaremos", dijo, agregando con ironía que Kiev también podría considerar una tregua si Rusia celebrara elecciones.

En su discurso, Zelensky alertó además que ningún país europeo puede defenderse únicamente con sus propios recursos tecnológicos o militares frente a una guerra a gran escala, y acusó a Moscú de intentar romper la unidad entre Ucrania, Europa y la comunidad euroatlántica, a la que definió como la principal defensa frente a los planes agresivos rusos.

"El objetivo de Rusia es dividirnos. Nuestra unidad con ustedes, la unidad europea y euroatlántica, es la mejor defensa", sostuvo.

El presidente ucraniano insistió también en la necesidad de fijar una fecha concreta para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, pese a reconocer resistencias entre algunos líderes del bloque. Según advirtió, tras el fin de la guerra Putin podría intentar bloquear el ingreso ucraniano utilizando aliados o países con liderazgo ambicioso dentro de Europa.

Zelensky criticó asimismo que Europa tenga un papel marginal en las negociaciones en curso. "Europa está prácticamente ausente de la mesa. Es un grave error", afirmó, señalando que Kiev trabaja para garantizar que los intereses europeos sean plenamente considerados en cualquier proceso diplomático.

Al margen de la conferencia, el presidente ucraniano se reunió con una delegación bipartidista de senadores estadounidenses y volvió a solicitar el suministro de misiles de largo alcance Tomahawk, que —según explicó— permitirían atacar objetivos en profundidad dentro de Rusia.

Legisladores republicanos presentes, entre ellos Lindsey Graham, respaldaron la necesidad de dotar a Kiev de armas de mayor alcance para forzar a Moscú a negociar.

Finalmente, Zelensky expresó cautela sobre las conversaciones diplomáticas previstas para la próxima semana, al señalar que, a su juicio, las partes discuten a menudo "cosas completamente diferentes": Rusia habla del "espíritu de Anchorage", mientras que Estados Unidos insiste en concesiones, frecuentemente planteadas en relación con Ucrania y no con Rusia. (ANSA).