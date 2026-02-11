Ucrania: Zelensky tajante, elecciones "sólo si hay tregua"

De ese modo, el mandatario respondió a los trascendidos del Financial Times, los cuales indicaban que "estaba listo" para anunciar un plan para efectuar comicios presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz en el cuarto aniversario de la invasión rusa, el próximo 24 de febrero

Zelensky también aclaró que Estados Unidos no amenazó a Ucrania con retirar las garantías de seguridad para presionar al país a realizar las elecciones antes del próximo 15 de mayo

Por otra parte, el mandatario dijo que se vislumbra una nueva ronda de negociaciones, en Estados Unidos, la próxima semana, el 17 o 18 de febrero

Sin embargo, añadió, aún no está claro si Rusia participará

El anuncio se produce mientras la guerra sigue causando estragos: en la región de Járkov, dos niños de un año, una niña de dos y su padre murieron

Otros dos muertos se registraron en el río Dniéper

Muchas figuras relevantes de la Unión Europea creen que debe alcanzarse un acuerdo antes de considerar las elecciones, en primer lugar la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas

"Realizar elecciones mientras la guerra sigue en su apogeo no es, sin duda, una buena solución", dijo, mientras el Parlamento Europeo aprobó un préstamo de apoyo de 90.000 millones de euros para mantener a flote la maquinaria estatal de Ucrania y financiar su defensa

En línea similar, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, también sostuvo que "antes de votar, debemos llegar a un acuerdo"

Sin embargo, Estados Unidos está presionando con fuerza para que se alcance un trato lo antes posible, idealmente antes de las temidas elecciones de mitad de mandato

En la agenda de las nuevas conversaciones, explicó el presidente ucraniano, estará la propuesta estadounidense de crear una zona de amortiguación en el Donbás

Pero esa opción es recibida con escepticismo tanto por Ucrania como por Rusia

"Ninguna de las partes está a favor de la idea de una zona de amortiguación. Tenemos opiniones diferentes al respecto", se informó

Los puntos de fricción siguen siendo los mismos: los territorios y los métodos para implementar y supervisar el alto el fuego

El Kremlin se mantiene firme en su exigencia de controlar todo el Donbás -incluso las partes no conquistadas militarmente-, mientras que Kiev prefiere una congelación de la línea del frente actual

Zelensky también ha sostenido constantemente la imposibilidad de votar en un país bajo la ley marcial, con un 20% de ocupación, millones de desplazados y miles en el frente

Sin embargo, un plan impulsado por los votantes mejoraría sus posibilidades de reelección, a pesar de que su apoyo no es tan alto como hace cuatro años

Los escándalos de corrupción en su entorno pesan mucho, mientras que desde hace tiempo se hacen apuestas sobre quién podría sucederlo: un nombre destacado es Valery Zaluzhnyi, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y actual embajador de Kiev en Londres. (ANSA)