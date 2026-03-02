Ucrania: Zelensky teme por provisiones antiaéreas de EE. UU.

Ahora, sin embargo, el mandatario admite su preocupación ante la posibilidad de que un conflicto prolongado obligue a Washington a destinar más recursos para hacer frente a los ataques con misiles iraníes, lo que podría poner en riesgo el suministro de sistemas de defensa a Kiev.

"Si hay hostilidades prolongadas en Medio Oriente, eso sin duda tendrá repercusiones en las entregas; estoy seguro de ello", declaró Zelensky a la prensa. "Por supuesto, este tema nos preocupa, por eso estamos en contacto con nuestros socios", añadió, aunque aclaró que hasta ahora no ha recibido ninguna "señal" concreta por parte de europeos o estadounidenses.

Las hostilidades, que también afectan a países árabes del Golfo Pérsico —objetivo de represalias iraníes—, podrían complicar asimismo la celebración de una nueva ronda de negociaciones trilaterales de paz entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Al menos, parecen dificultar su organización en Abu Dhabi, como estaba previsto.

"No hay información actualizada", señaló Zelensky. "La reunión estaba prevista entre el 5 y el 8… aproximadamente el 5 o el 6 de marzo. Por ahora, debido a estas hostilidades, no podemos confirmar que el encuentro se celebrará en Abu Dabi, pero nadie lo ha cancelado".

"El encuentro debe tener lugar, es importante para nosotros y lo apoyamos", insistió el presidente ucraniano, quien sugirió que la nueva ronda de conversaciones podría trasladarse a Turquía o a Suiza.

Por su parte, Rusia —pese a las duras críticas dirigidas a Estados Unidos e Israel por el ataque contra Irán, al que calificó de "agresión injustificada"— afirmó que sigue confiando en la mediación estadounidense para una solución al conflicto en Ucrania.

"Tenemos nuestros intereses que debemos garantizar, y está en nuestro interés continuar estas negociaciones; ciertamente permaneceremos abiertos a ellas", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Moscú, añadió, continúa considerando que "una solución política y diplomática al conflicto es el camino preferible".

En el terreno, al menos ocho personas murieron este viernes en ataques rusos en Ucrania, según autoridades locales. El bombardeo más mortífero se registró en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, donde tres personas perdieron la vida.

En la región de Dnipropetrovsk, un hombre murió y otras nueve personas resultaron heridas cuando un dron impactó contra un tren en movimiento.

En Rusia, en tanto, siete personas resultaron heridas en un incendio declarado en una terminal de combustible en Novorossijsk, en el mar Negro, tras un ataque con drones atribuido a fuerzas ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso informó además la toma de otras tres localidades en las regiones ucranianas de Donetsk y Járkov. (ANSA).