Ucrania: Zelensky, "tropas extranjeras en Ucrania son una garantía necesaria"

"Creo que la presencia de tropas internacionales es una verdadera garantía de seguridad, un refuerzo de las garantías de seguridad que nuestros socios ya nos brindan", declaró el mandatario ucraniano a la prensa, se reporta desde Kiev.

El Kremlin considera "desaconsejable" comentar públicamente los puntos en discusión del plan de paz para Ucrania. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró esto hoy en respuesta a una pregunta sobre la postura de Moscú respecto a las propuestas para establecer una zona económica libre en la región del Donbás, controlada por Ucrania, y la idea de gestionar conjuntamente la central nuclear de Zaporiyia.

"Actualmente, consideramos desaconsejable comentar sobre puntos individuales en discusión ni hacer declaraciones públicas", declaró Peskov, según la agencia de noticias Interfax.

Sin embargo, el vocero afirmó estar de acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, en que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania se encuentran en su fase final. Cuando los periodistas le preguntaron si Moscú compartía la evaluación de Trump tras las conversaciones con el presidente ucraniano Peskov, respondió: "Por supuesto".

Desde Ucrania, Zelensky afirmó que el plan de paz para Ucrania prevé actualmente garantías de seguridad de Estados Unidos por 15 años, prorrogables, y enfatizó que Kiev desea que alcancen un período de "30, 40 o 50 años". "Ayer confirmamos con el presidente estadounidense que recibiremos fuertes garantías de seguridad de Estados Unidos. En realidad, no es para siempre; los documentos mencionan 15 años, con la posibilidad de extender estas garantías de seguridad", declaró el mandatario ucraniano.

Y añadió: Le dije que ya tenemos una guerra en curso que dura casi 15 años. Por lo tanto, me gustaría mucho que las garantías fueran más largas. Y le dije que nos gustaría considerar la posibilidad de 30, 40 o 50 años. Esta sería una decisión histórica del presidente Trump, quien dijo que la consideraría".

Zelensky también afirmó que los ataques rusos contra Ucrania y los mensajes internos del presidente ruso sobre la guerra, no concuerdan con su "retórica pacífica" con el líder estadounidense Donald Trump. "Por un lado, le dice al presidente estadounidense que quiere poner fin a la guerra y que ese es su deseo", declaró Zelenski a la prensa. "Y por otro, comunica abiertamente a los medios de comunicación todos sus mensajes sobre su disposición y deseo de continuar la guerra: nos ataca con misiles, habla abiertamente de ello, celebra la destrucción de infraestructura civil, instruye a sus generales sobre dónde avanzar y qué conquistar, etc.", añadió.

"En mi opinión, estas acciones no concuerdan con la retórica aparentemente pacífica que utiliza en sus conversaciones con el presidente estadounidense", amplió el líder ucraniano.

Zelensky, afirmó que la central eléctrica de Zaporiyia y los territorios son los puntos aún pendientes de resolver para completar los acuerdos de paz, detalló RBC Ucrania. Según el presidente ucraniano, el documento de 20 puntos, actualmente en preparación, presenta un avance de aproximadamente el 90%.

"Quedan dos cuestiones pendientes: la central nuclear de Zaporiyia y su funcionamiento. Y la cuestión de los territorios", explicó y luego enfatizó que precisamente debido a la falta de acuerdo sobre estos puntos, aún no es posible la finalización completa del documento.

Al mismo tiempo, el líder ucraniano enfatizó que el tema de las garantías de seguridad ya está totalmente acordado. "En cuanto a las garantías de seguridad, todo está completamente listo. Solo estamos discutiendo algunos detalles sobre su período de validez", añadió.

Una llamada telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Volodímir Zelenski está actualmente fuera de la agenda, según declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Dicha conversación no se está considerando actualmente", respondió a una pregunta sobre el asunto, reportó la agencia TASS.

Muy pronto se mantendrá una conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, según anunció Peskov, durante una sesión informativa. (ANSA).