Ucrania: Zelensky-Trump firmarán en Davos un pacto de reconstrucción

El presidente ucraniano esperaba viajar a la Casa Blanca la próxima semana para finalizar tanto el plan de prosperidad económica como un acuerdo sobre garantías de seguridad, pero sus aliados europeos en la "coalición de los dispuestos" le han desaconsejado el viaje, sugiriendo, en cambio, el Foro de Davos como una alternativa más adecuada a reunirse con Trump, informa The Telegraph.

El plan, según citan los funcionarios, es utilizar la reunión para finalizar el acuerdo económico, un capítulo clave en la propuesta para poner fin a la guerra con Rusia.

La iniciativa pretende recaudar aproximadamente US$800.000 millones a lo largo de una década para reconstruir Ucrania y reactivar su economía, según funcionarios ucranianos.

Kiev espera que al ofrecer a Washington una participación en la reconstrucción posbélica, el presidente estadounidense se muestre más inclinado a ofrecer garantías de seguridad sólidas.

(ANSA).