Ucrania: Zelensky, "Ucrania no está perdiendo la guerra"

"No se puede decir que estemos perdiendo la guerra.

Honestamente, no la estamos perdiendo, definitivamente. La pregunta es si ganaremos, pero es una pregunta muy costosa", declaró el presidente ucraniano y especificó que "el nivel de inteligencia que Ucrania recibe de Estados Unidos no ha disminuido" y que "quiere posicionar tropas extranjeras que se prevé desplegar en Ucrania en caso de un alto el fuego junto a nosotros en el frente".

El ejército de Kiev ha recuperado 300 kilómetros cuadrados de territorio de las tropas rusas en una contraofensiva en curso en el sur de Ucrania, declaró Zelensky a AFP. "Hoy, ante todo, puedo felicitar a nuestro ejército —a todas las fuerzas de defensa— porque, hasta la fecha, se han liberado 300 kilómetros cuadrados", apuntó y añadió que esto forma parte de los "planes más amplios" de Kiev.

El presidente ucraniano sostuvo que las fuerzas de Kiev están experimentando "problemas" con el sistema satelital Starlink después de que su propietario, Elon Musk, decidiera cortar el acceso de Rusia a esta tecnología. "Le pedí al ministro de Defensa que hiciera todo lo posible, ya que es responsable de la digitalización y las comunicaciones", explicó Zelensky, y recalcó que los problemas que Rusia ha tenido con Starlink "son mucho más graves". (ANSA).