Ucrania: Zelensky ve a Georgieva, la atención del FMI es aún más importante

Esto, explicó Zelensky, es especialmente importante ahora que los ataques rusos y el duro invierno están creando serias dificultades, en particular los ataques de Moscú contra nuestro sector energético, toda la infraestructura crítica y los edificios residenciales.

"Hemos discutido la preparación de un nuevo programa que proporcionará financiamiento ampliado para el período 2026-2029", concluyó el líder ucraniano, añadiendo que valora "la disposición del FMI a seguir apoyando a Ucrania y trabajando en la implementación del nuevo programa de financiamiento".

Georgieva llegó a Kiev en su primera visita desde 2023, según informó Kyiv Independent, y mantuvo una reunión con Zelensky, la primera ministra Yulia Svyrydenko y otros funcionarios.

En noviembre, Ucrania y el FMI alcanzaron un acuerdo preliminar sobre un programa de préstamos de cuatro años por US$ 8200 millones, sujeto a varias medidas, como la aprobación de un presupuesto y el fortalecimiento de las garantías de financiación de los donantes.

Funcionarios del FMI afirman que Ucrania ha avanzado.

Georgieva revisará los avances de Ucrania en diversas áreas, como la aprobación del presupuesto de 2026, la adopción de medidas para aumentar los ingresos internos mediante la ampliación de la base imponible y la garantía de financiación externa a gran escala de los donantes en condiciones similares a las de una donación.

Además, Georgieva también se reunió con Andriy Pyshnyi, gobernador del Banco Central de Ucrania.

El actual Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de Ucrania con el FMI, de US$ 15.600 millones, está vigente entre 2023 y 2027, pero Kiev ya solicitó al fondo que desarrolle uno nuevo.

Según Gavin Gray, jefe de la misión del FMI en Ucrania, el déficit presupuestario total de Ucrania para el período 2026-2029 se estima en aproximadamente US$ 136.500 millones.

Se prevé que en el período 2026-2027, Ucrania se enfrente a un déficit presupuestario residual de aproximadamente US$ 63.000 millones.

La economía de Ucrania sigue viéndose significativamente afectada por la invasión rusa.

El gobierno anunció que destinará el 27,2% de su Producto Bruto Interno (PBI), aproximadamente US$ 64.500 millones, a defensa y seguridad en el nuevo año.

"Su valentía es una inspiración para el mundo", escribió Georgieva en X para anunciar su visita, "para presenciar de primera mano la resiliencia de un pueblo que ha soportado cuatro años de guerra injusta". (ANSA).