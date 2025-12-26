Ucrania: Zelensky, veré a Trump el domingo en Florida

"Durante el fin de semana, creo que el domingo, en Florida, nos reuniremos con el presidente Trump", declaró Zelensky en un mensaje a la prensa.

La última ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania dio como resultado un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra, que se envió a Moscú.

"Discutiremos estos documentos y las garantías de seguridad", declaró Zelensky. "En cuanto a temas delicados, abordaremos el Donbás y la central nuclear de Zaporiyia, y sin duda abordaremos otros", añadió.

Poco antes, en X, el presidente ucraniano había asegurado que "no estamos desperdiciando ni un solo día. Hemos acordado una reunión de alto nivel con el presidente Trump próximamente.

Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!".

Zelensky afirmó esta semana que persistían los desacuerdos entre Kiev y Washington sobre ambos temas. A pesar de ello, Ucrania obtuvo algunas concesiones en el último plan, que congelaría la línea de frente y eliminaría el requisito de que Kiev renunciara legalmente a su candidatura a la OTAN, añadió.

El líder ucraniano también indicó que el plan allanaba el camino para el eventual retiro de sus tropas de la región oriental de Donetsk y el establecimiento de una zona desmilitarizada, posturas que Kiev se había mostrado reticente a aceptar previamente.

El Kremlin informó el viernes que el asesor de política exterior, Yuri Ushakov, mantuvo una conversación telefónica con funcionarios estadounidenses para abordar las negociaciones. No dio más detalles ni indicó su postura sobre el último plan.

Moscú, hasta el momento, se ha mostrado poco inclinado a abandonar sus inflexibles exigencias territoriales: que Ucrania se retire completamente de la región oriental de Donbás y ponga fin a sus intentos de unirse a la OTAN.

Rusia también exige la prohibición de que los países occidentales desplieguen tropas de paz en Ucrania e imponga amplias restricciones políticas y militares que, según Kiev, equivalen a una capitulación.

Zelensky afirmó que los negociadores ucranianos no estuvieron en contacto directo con Moscú, pero que Estados Unidos actuó como intermediario y estaba a la espera de la respuesta de Moscú a la última propuesta. "Creo que conoceremos su respuesta oficial en los próximos días", declaró Zelensky.

