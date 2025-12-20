Ucrania: Zelensky, Washington propuso reunión entre EE. UU., Rusia y Ucrania

"Según tengo entendido, propusieron este formato: Ucrania, Estados Unidos, Rusia", declaró Zelensky, y añadió que los europeos podrían estar presentes.

A su juicio, sería "lógico realizar un encuentro conjunto tras comprender los posibles resultados de la reunión ya efectuada".

"Hemos recibido 90.000 millones para 2026-2027. Y sepan que planeamos utilizar los 210.000 millones en activos rusos. Y sabemos que Ucrania devolverá esos 90.000 millones en préstamos sin intereses solo si Rusia paga las reparaciones necesarias a Ucrania", dijo, por otra parte, Zelensky.

El mandatario ucraniano realizó esas declaraciones durante una conferencia de prensa con el premier portugués, Luis Montenegro.

El presidente destacó que se trata de una importante victoria financiera, geopolítica y política.

Por otra parte, Zelensky consideró que "no le corresponde a (Vladimir) Putin decidir cuándo y en qué formato se celebrarán las elecciones en Ucrania".

Y eso porque esas "son elecciones exclusivamente ucranianas, elecciones para el pueblo ucraniano y los ciudadanos ucranianos", completó Zelensky. (ANSA).