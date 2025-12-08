Ucrania.- Zelensky y los líderes del E3 terminan su reunión en Londres con pocos avances en un "momento crítico"

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia han terminado su reunión de este lunes en Londres con "pequeños pasos hacia la paz" y la expectativa de devolver a Estados Unidos, mañana por la noche como muy pronto, una versión revisada del plan de paz abanderado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Yo creo que el plan estará listo mañana, en algún momento de la tarde. Creo que lo repasaremos y se lo enviaremos a Estados Unidos", ha manifestado Zelenski a los medios antes de la reunión a puerta cerrada sobre un nuevo documento de 20 puntos que tratará dos cuestiones clave para acercar a las partes: la situación territorial de Ucrania y las garantías de seguridad internacionales para Kiev en posguerra.

El recuento oficial de la reunión publicado por la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, incide especialmente en la importancia de que Ucrania obtenga "robustas garantías de seguridad" al respecto, en la opinión conjunta de Zelenski, Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, con vistas a una "paz justa y duradera" en el país.

Otro aspecto que han tratado los cuatro líderes ha sido el del uso de activos rusos para la reconstrucción de Ucrania. En este sentido, han destacado que el encuentro ha arrojado "un progreso positivo" que esperan que continúe en las nuevas reuniones de los próximos días a nivel de asesores de seguridad.

En términos generales, los líderes coinciden que la situación atraviesa "un momento crítico" y que "es necesario incrementar el respaldo a Ucrania y mantener la presión" sobre el presidente ruso, Vladimir Putin "para terminar con esta barbaridad de guerra".