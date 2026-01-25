Ucraniana Svitolina elimina a la rusa Andreeva en octavos de Melbourne

La ucraniana Elina Svitolina (N.12 del ranking WTA) derrotó este domingo a la rusa Mirra Andreeva (7ª) para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia, donde se enfrentará el martes con la N.3 del mundo, Coco Gauff.

Superada en dos sets por la joven rusa en su único duelo precedente, en Indian Wells 2025, Svitolina se cobró la revancha (6-2, 6-4) contra la semifinalista de la edición 2024 de Roland Garros.

Aún invicta en 2026, la ucraniana sumó este domingo su novena victoria consecutiva y prosigue así su inercia ganadora tras conquistar el WTA 250 de Auckland a comienzos de enero.

Svitolina, que llegó a ser N.3 del mundo, ha ganado uno y perdido dos de sus enfrentamientos con Gauff.