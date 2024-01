MELBOURNE, Australia (AP) — La ucraniana Dayana Yastremska igualó su mejor presentación en un torneo del Grand Slam el sábado, al superar 6-2, 2-6, y 6-1 a la estadounidense Emma Navarro, 27ma del escalafón mundial, para clasificar a la cuarta ronda del Abierto de Australia.

Yastremska, 93ra del ranking, aseguró el triunfo luego de una hora y 46 minutos para agendar un encuentro ante la undécima del mundo Jelena Ostapenko o la dos veces ganadora del evento Victoria Azarenka.

La ucraniana había caído en la primera ronda de sus siete anteriores apariciones de Grand Slams. También alcanzó los octavos de final en Wimbledon 2019.

“Me sentí algo nerviosa”, dijo Yastremska, quien golpeó 36 tiros ganadores. “En el segundo set sentí un poco de dolor en mi cuello y pensé que probablemente tendría que tronarlo, pero no quise hacerlo yo misma”.

“Me dije a mi misma que no estuviera tan enfocada en el cuello durante el tercer set porque realmente me distraería. Me dije simplemente que disfrutara”.

El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrentaba en la tarde al chino Shang Juncheng, mientras que la polaca Iga Świątek, quien ocupa el sitio de honor en el ranking, dará inicio a la jornada nocturna frente a la checa Linda Nosková.