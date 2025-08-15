Ucranianos de Kiev, desanimados ante la cumbre Trump-Putin

Por Yurii Kovalenko y Vladyslav Smilianets

KIEV, 15 ago (Reuters) -

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preparaba para reunirse con su ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes, los ucranianos con cautela, temerosos de que el líder estadounidense vender a Kiev en su intento de llegar a un acuerdo rápido con Moscú.

El presidente Trump, que ha puesto sus miras en asegurar una tregua en la guerra rusa en Ucrania 3 años y medio, acordó la semana pasada celebrar la primera cumbre ruso-estadounidense desde 2021, poniendo fin bruscamente a los intentos occidentales de aislar al líder del Kremlin.

Las encuestas del Instituto Internacional de Sociología de Kiev muestran que los ucranianos desean tremendamente un acuerdo negociado para poner fin a los combates, pero también se opondrían a cualquier tregua asegurada con concesiones aplastantes.

Media docena de ucranianos entrevistados por Reuters en la plaza central de Kiev dijeron que no eran optimistas la cumbre. Algunos dijeron que les preocupaba que no se tuvieran en cuenta los intereses de Kiev.

"No me fío de Trump. Hoy dice una cosa, mañana otra. Pasado mañana, otra cosa, dentro de cinco días, otra. Por lo tanto, no tengo fe en él", dijo Anna Sherstniova, contable de 47 años.

Trump ha dicho que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra requerirá concesiones territoriales por ambas partes, y que le gustaría ver una reunión entre Putin y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Valeri Kucherenko, veterano de guerra de 31 años, se mostró igualmente pesimista, en declaraciones a Reuters en la pizzería que ha montado en la localidad de Bila Tserkva, a las afueras de la capital.

Kucherenko perdió ambas manos a causa de las heridas que sufrió al asaltar una posición rusa en el frente oriental en 2023.

"Espero la paz en nuestros términos, pero todos somos adultos y entendemos que no es tan sencillo. Putin y Trump pueden llegar a un acuerdo, pero no será a nuestro favor. Este escenario no nos convendrá", dijo.

"Somos ucranianos y defenderemos nuestros derechos hasta el final.

