Ucranianos desilusionados tras la cumbre Trump-Putin porque "no hay paz"

Pavlo Nebroev estuvo despierto hasta la madrugada en Járkov, en el noreste de Ucrania, a la espera del resultado de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, que a final de cuentas consideró "inútil".

Los presidentes estadounidense y ruso se despidieron en Alaska el viernes sin hacer declaraciones sobre un posible plan de paz para Ucrania, aunque emitieron una serie de comentarios comprometidos y gestos amistosos.

"Los resultados son los que esperaba. Creo que es una gran victoria diplomática para Putin", declaró a AFP Pavlo Nebroev, de 38 años, propietario de un teatro en Járkov.

Esta semana, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, describió la cumbre como una "victoria personal" para Putin, quien se mantiene aislado del mundo occidental desde la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022.

"Esta reunión fue inútil. Los problemas que conciernen a Ucrania deben ser resueltos con Ucrania, con la participación de los ucranianos y con su presidente", insistió Nebroev.

Más pesimista, la farmaceuta de Kiev, Laryssa Melny, cree que "no habrá paz" pronto y que el conflicto podría, en el mejor de los casos, congelarse temporalmente y luego reanudarse.

El presidente estadounidense informó a Zelenski y a otros líderes europeos sobre el resultado de su reunión con Putin el sábado por la mañana.

El mandatario ucraniano anunció entonces que viajaría a Washington el lunes para discutir con su homólogo estadounidense los medios para poner fin a "las matanzas y la guerra".

- "Seguimos viviendo" -

En Járkov, una ciudad bombardeada regularmente, Olia Donik, de 36 años, paseaba el sábado por un parque soleado, como los millones de ucranianos que intentan llevar una vida normal pese a los casi tres años y medio de guerra.

Dijo que no estaba "ni decepcionada ni sorprendida" por el resultado del encuentro entre Trump y Putin.

"Fue interesante ver cómo terminaría y terminó en nada", sostuvo y luego remató: "Seguimos viviendo nuestra vida, aquí, en Ucrania".

Ucrania y los europeos temían principalmente que Putin pudiera manipular a Trump en la cumbre y redefinir las fronteras del país sin la participación de Kiev.

Mientras el encuentro se celebraba en Alaska, el ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes, según Kiev.

Desde 2022, el país sufre mortíferos ataques rusos casi a diario, llevándose la vida de cientos de civiles.

"Con o sin negociaciones, Járkov es bombardeado casi a diario. En Járkov no se percibe ningún cambio", declaró a AFP Iryna Derkach, una fotógrafa de 50 años.

- Trump "no está a favor de Ucrania" -

Derkach acababa de hacer el minuto de silencio que se guarda cada mañana en todo el país para rendir homenaje a las decenas de miles de víctimas de la invasión rusa.

"Creemos en la victoria, sabemos que llegará, pero sólo Dios sabe quién nos la traerá", comentó la mujer.

"No perdemos la esperanza, donamos, ayudamos en todo lo que podemos. Hacemos nuestro trabajo y no prestamos mucha atención a lo que hace Trump", añadió.

Para Katerina Foutchenko, de 30 años y residente en la capital ucraniana, Trump no está verdaderamente "a favor de Ucrania".

"Quiere demostrarle al mundo que supuestamente está a favor de Ucrania y luego corre a reunirse con Putin y se hace su amigo", expresó, al calificar a la cumbre de "vacía" e inútil para su país.

Volodimir Ianovitch, un jubilado de 72 años, sólo tiene una solución para proponer tras la reunión Putin-Trump: "Debemos fabricar misiles y enviarlos a Rusia", sentenció.