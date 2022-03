Ucranianos en el extranjero, preocupados por sus familias

MONTEZUMA, Nuevo México, EE.UU. (AP) — En un internado en las Montañas Rocosas, un grupo de adolescentes de Europa del Este cocinó crepas para recaudar fondos para millones de personas cuyas vidas han sido trastocadas por la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los jóvenes, que estudian en un campus salpicado de pinos en el norte de Nuevo México, se preocupan desde lejos por sus familiares en la región devastada por la guerra.

Masha Novikova, una estudiante ucraniana de 19 años, pasó la noche hablando por teléfono con ONGs que tratan de llevar a su madre y a sus tres hermanos menores a Alemania, y discutiendo con su madre sobre qué sería más peligroso: quedarse o irse.

Novikova dijo que estaba lidiando con muchas tareas que los adolescentes no suelen enfrentar. “Te arruina por dentro”, señaló.

En el campus del United World College, adolescentes de 95 países estudian como parte de una red de escuelas dedicadas a fomentar el entendimiento entre culturas. Los estudiantes de habla rusa, incluidos algunos del extranjero, así como los hijos e hijas de inmigrantes, están horrorizados por la invasión a Ucrania.

Un sábado reciente, media docena de ellos se reunieron en la cocina de un dormitorio para hacer blinis, crepas al estilo de Europa del Este, para venderlos a sus compañeros.

“Es difícil concentrarse en (la escuela) y ya se acercan los exámenes. Todavía somos estudiantes de secundaria. Todavía estamos tratando de vivir nuestras vidas y tenemos un montón de problemas de nivel secundario y de repente interviene la guerra”, dijo Alexandra Maria Gomberg Shkolnikova, de 18 años, de la Ciudad de México, cuya familia es de Rusia y Ucrania.

Los estudiantes son seleccionados en parte por su interés en los asuntos mundiales, el deseo de compartir sus culturas y la empatía por los demás. United World College opera 18 escuelas en cuatro continentes, incluida la de Estados Unidos. Novikova se enteró del programa durante un viaje voluntario en Irpín, Ucrania.

