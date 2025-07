Ucranianos y rusos, citados para una tercera ronda de negociaciones en Estambul

Negociadores ucranianos y rusos podrían reunirse este miércoles en Estambul para celebrar una tercera ronda de conversaciones de paz, bajo la presión de Estados Unidos para alcanzar un alto al fuego.

Rusia no ha confirmado explícitamente si enviará una delegación a la ciudad turca y descartó de antemano cualquier "avance milagroso" si se produce la reunión.

La invasión a gran escala de Rusia lanzada en febrero de 2022 ha arrasado importantes partes del sur y el este de Ucrania y ha llevado a la muerte de decenas de miles de militares y civiles.

Ambas partes celebraron encuentros bilaterales en mayo y junio, los primeros desde 2022, pero no consiguieron acordar una tregua a casi tres años y medio de guerra.

Las posturas están muy alejadas. Rusia reclama las cuatro regiones ucranianas parcialmente ocupadas que reivindica haberse anexado en septiembre de 2022. Ucrania descarta negociar concesiones territoriales antes de pactar una tregua y asegura que nunca reconocerá las reivindicaciones rusas sobre su territorio ocupado, incluyendo la península de Crimea, que Moscú se anexó en 2014. Para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, esta tercera reunión debe servir para hablar de la liberación de prisioneros y para preparar un encuentro entre él y su par ruso, Vladimir Putin. Pero el Kremlin insiste que hace falta "mucho trabajo" antes de hablar sobre un posible encuentro entre los dos líderes, que no se ven las caras desde 2019. Su portavoz Dmitri Peskov señaló también que "no hay ninguna razón para esperar avances milagrosos" en una eventual reunión. "Pero tenemos la intención de defender nuestros intereses, garantizarlos y cumplir las metas que nos fijamos desde el inicio", declaró a la prensa. - 50 días - La delegación ucraniana estará dirigida por el exministro de Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov. En las rondas anteriores, el Kremlin envió como líder negociador al exministro de Cultura e historiador nacionalista Vladimir Medinski, considerado por Kiev como una marioneta sin poder de decisión. Los dos encuentros previos del 16 de mayo y el 2 de junio se saldaron con un acuerdo de canje de prisioneros a gran escala. También intercambiaron los respectivos borradores de condiciones para terminar el conflicto que, según el Kremlin, eran "diametralmente opuestas". El estancamiento de las negociaciones está frustrando al presidente estadounidense, Donald Trump, quien prometió en su campaña electoral acabar rápidamente con el conflicto en Ucrania. La semana pasada, el dirigente republicano dio a Rusia un plazo de 50 días para cerrar un acuerdo de paz bajo amenaza de imponer fuertes sanciones. Pese a esta presión, Rusia intensificó sus bombardeos sobre Ucrania en las últimas semanas y reivindicó avances en diferentes zonas del frente. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió el mes pasado a ambas partes no "cerrar la puerta al diálogo". bur-cad/gv/tc/dbh/zm