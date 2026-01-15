Udinese: acuerdo con multas para el club y dos directivos

El tribunal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) concluyó el procedimiento disciplinario contra Udinese relacionado con la presunta plusvalía ficticia obtenida por Juventus con el traspaso de Mandragora en 2018.

Tras leer las propuestas de acuerdo entre Udinese y la fiscalía de la FIGC, el tribunal de la entidad consideró correcta la caracterización de los hechos y apropiadas las sanciones propuestas, declarando los convenios como "efectivos" y ordenando el archivo del procedimiento.

En este escenario, el tribunal de la FIGC declaró el archivo del procedimiento tras imponer una multa de 10.700 euros al Udinese, así como a los dos directivos implicados, el vicepresidente Stefano Campoccia y el director general Franco Collavino.

Udinese emitió en noviembre pasado un comunicado para manifestar su sorpresa por el pedido de envío a juicio del club por el caso de "plusvalías" de Juventus que incluye el traspaso de Mandrágora en la temporada 2018-19.

La fiscalía de Udine pidió el envío a juicio ante el juez de audiencia preliminar de esa ciudad para Udinese, el presidente Franco Soldati y el vicepresidente Stefano Campoccia, que también es asesor de la FIGC.

La intención de la fiscalía es que Soldati, Campoccia y Udinese presten declaración ante el juez de audiencia preliminar de Udine el 24 de febrero de 2026 por el traspaso de Mandrágora a Juventus a cambio de 20 millones de euros.

La fiscalía cuestiona especialmente el retorno de Mandragora a Juventus en 2020 a cambio de 10,7 millones de euros, generando una plusvalía de 3,11 millones de euros a la "Vecchia Signora".

La investigación imputa cargos por falsedad en la información corporativa, declaraciones fiscales fraudulentas y evasión del impuesto sobre la renta de sociedades.

La fiscalía alega que la transacción incluía un derecho de recompra que ocultaba una obligación irrevocable ejercida posteriormente por Juventus, que cedió al mediocampista al Udinese antes de su préstamo al Torino (en 2021) con una opción de compra de 14 millones de euros, seis más de los que Fiorentina terminó abonando para ficharlo en 2022.

"Sin entrar en el fondo de los contraargumentos, que fueron presentados detalladamente ante la fiscalía de Udine al concluir la investigación, no podemos sino señalar que el juez de instrucción de Bolonia desestimó un procedimiento penal idéntico con argumentos jurídicos que coinciden plenamente con los aplicables al caso presentado ante el juez de instrucción de Udine", se lee en el comunicado emitido por Udinese.

El texto agrega que Udinese espera "que se dicte una sentencia absolutoria en la audiencia preliminar por falta de pruebas de los presuntos delitos".

Anna Maria Gavoni, jueza de audiencia preliminar de Roma, aprobó en octubre pasado acuerdos de culpabilidad de ex dirigentes de Juventus a partir de irregularidades administrativas del club reveladas por la investigación "Prisma" de la fiscalía de Turín en cuanto a presuntas plusvalías en la venta de jugadores de la "Vecchia Signora".

Los acuerdos, con penas (en suspenso) que van desde 11 meses hasta 1 año y 8 meses, involucran, entre otros, al ex presidente Andrea Agnelli, al ex vicepresidente el checo Pavel Nedved, y al ex director deportivo Fabio Paratici.

Agnelli, de 49 años y quien renunció como presidente de Juventus en noviembre de 2022, fue el único que no suscribió el acuerdo que la "Vecchia Signora" firmó con la FIGC en relación con el caso de las maniobras relacionadas con el pago de salarios por parte del club turinés.

El proceso, por el cual se ordenó el sobreseimiento del ex director ejecutivo Maurizio Arrivabene, incluye varios cargos de manipulación bursátil, obstrucción a la supervisión y facturación falsa.

La prensa italiana reportó que también se impuso una multa de 156.000 a Juventus y que un tercio de las más de 200 partes civiles han llegado a un acuerdo por un total de 1,8 millones de euros.

Juventus ya recibió un castigo a nivel deportivo que consistió en la quita de 10 puntos en la Serie A 2022-23 por la investigación "Prisma" tras el balance que el club presentó hasta el 30 de junio de 2022.

La denominada "Operación Prisma" fue encabezada por la justicia de Turín, pero luego recayó en la de Roma por competencia tras la decisión de la Cámara de Casación del pasado 6 de septiembre. (ANSA).