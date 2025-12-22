Udinese: Acuerdo para resarcir a casa de apuestas

Lo informó el diario Il Messaggero Veneto, el cual citó al abogado del club friulano, Maurizio Miculan, quien confirmó que Udinese decidió indemnizar con una cifra no especificada a Snaitech por los daños sufridos para evitar mayores repercusiones en la imagen y distracciones para Okoye.

"Se llegó a un acuerdo con el abogado de Snaitech que condujo a la desestimación de la demanda, sin admisión de responsabilidad, con el único fin de eliminar los costes e incertidumbres inherentes a cualquier juicio, poniendo fin así a la exposición mediática del caso que nadie consideró necesaria", declaró Miculan al periódico de Udine.

"Por lo tanto, el tribunal declarará, el 13 de mayo, que no son necesarios más procedimientos debido a la extinción del delito contra todos los acusados, archivando definitivamente el caso, sin consecuencias negativas para las partes implicadas", completó Miculan.

La fiscalía de Udine decidió en octubre pasado no archivar el caso de apuestas que involucra a Okoye y a otras tres personas que son acusadas de fraude en detrimento de la casa de apuestas Snaitech.

La fiscal Caterina Pace emitió una citación a juicio por fraude agravado, fijando la primera audiencia preliminar para el 13 de mayo de 2026.

La investigación gira en torno a un flujo anómalo de apuestas en el partido Lazio-Udinese del 11 de marzo de 2024, en el que Okoye fue amonestado en el minuto 63 por pérdida de tiempo intencional.

Según la fiscalía, el arquero de 26 años llegó presuntamente a un acuerdo con un ejecutivo friulano en una reunión que ambos mantuvieron unos días antes en la pizzería que el empresario posee en Udine.

La reserva, con un precio ocho veces superior a la apuesta, supuestamente generó ganancias totales superiores a 120.000 euros, casi todas registradas en la provincia de Udine.

Además de Okoye y el dueño del restaurante que frecuentaba el arquero, otros dos empresarios también están siendo investigados, acusados de aprovecharse del acuerdo —del que tuvieron conocimiento— apostando ellos mismos.

Según la reconstrucción de los investigadores, el gerente de la pizzería presuntamente apostó en varias casas de apuestas locales (y online), obteniendo ganancias de más de 18.000 euros, mientras que sus compañeros ganaron 4.000 y 6.200 euros, respectivamente.

Okoye regresó a las canchas (jugó el lunes 20 de octubre en el empate 1-1 contra Cremonese por la séptima fecha de la Serie A) tras cumplir una suspensión de dos meses que recibió de la justicia deportiva por el mismo incidente.

El arquero había recibido el respaldo del Udinese luego que el tribunal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) desestimó que el arquero haya protagonizado una "conducta antideportiva" pese a que fue suspendido durante 2 meses. (ANSA).