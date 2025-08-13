Udinese: Entrenamiento con la visita de Gattuso

El director del área técnica del club friulano, Gokhan Inler, y el responsable de la búsqueda de talentos, Andrea Carnevale, recibieron a Gattuso, quien estaba acompañado por sus colaboradores Luigi Riccio y Leonardo Bonucci.

Gattuso, quien saludó a los jugadores del Udinese y al DT alemán Kosta Runjaic, tenía previsto permanecer en Udine para presenciar la definición de la Supercopa de Europa entre París Saint-Germain y Tottenham en el Estadio Friuli, donde la "azzurra" recibirá el 14 de octubre a Israel por la octava fecha del Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026.

Pero el debut de Gattuso, reemplazante de Luciano Spalletti, será el 5 de septiembre con el partido contra Estonia previsto en Bérgamo, mientras que tres días después Italia visitará justamente a Israel en Debrecen por las fechas 5 y 6, respectivamente.

Gattuso tiene previsto presenciar el martes 19 el entrenamiento del Atalanta en Bérgamo para continuar un recorrido que ya incluyó la visita a las prácticas de Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio y Sassuolo. (ANSA).