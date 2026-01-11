Udinese: Zaniolo pasará por el quirófano
El delantero anunció en redes sociales que será operado en una rodilla
"Lamentablemente en el entrenamiento anterior al partido contra el Torino sentí un pequeño dolor en la rodilla. Ahora debo parar para una pequeñísima operación en la rodilla que me permitirá volver aún más fuerte en un par de semanas", escribió Zaniolo.
El mensaje del ex delantero de Roma y Fiorentina, entre otros, se conoció al día siguiente del empate 2-2 que Udinese registró como local ante Pisa por la fecha 20 de la Serie A, en la que el equipo friuliano quedó noveno con 26 puntos.
Zaniolo, arribado esta temporada a préstamo del Galatasaray, aludía en su mensaje al partido que Udinese le ganó por 2-1 como visitante al Torino el pasado miércoles 7 por la fecha 19 de la Serie A. (ANSA).