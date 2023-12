La Unión Europea (UE) acordó iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, y conceder a Georgia la condición de país aspirante, anunció este jueves el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Al promediar el primer día de una cumbre de mandatarios europeos en Bruselas, Michel señaló en la red X que la decisión es una "clara señal de esperanza para su gente, y para nuestro continente".

De inmediato, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró en la misma red X que la decisión es "una victoria para Ucrania. Una victoria para toda Europa".

En su visión, se trata de una victoria "que motiva, inspira y fortalece".

La decisión sobre Ucrania enfrentaba la oposición de Hungría, en una postura que amenazaba romper en pedazos la unidad de la UE con relación a Ucrania.

Al llegar este jueves a la cumbre de mandatarios europeos, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, afirmó que "no hay razones para discutir nada, porque las precondiciones no fueron cumplidas (...) De forma que no estamos en posición de comenzar a negociar".

Michel agregó en la red X que con Bosnia y Herzegovina la UE únicamente comenzará las negociaciones de adhesión "una vez alcanzado el grado necesario de cumplimiento de los criterios de afiliación".

