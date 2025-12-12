UE acuerda congelamiento de activos rusos y elimina barrera a un préstamo a Ucrania

Por Jan Strupczewski

BRUSELAS, 12 dic (Reuters) - La Unión Europea acordó el viernes el congelamiento de forma indefinida de los activos del banco central ruso en Europa, eliminando así un gran obstáculo para utilizar el dinero en efectivo para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión de Moscú.

La UE quiere que Ucrania siga financiándose y luchando, ya que considera la invasión rusa una amenaza para su propia seguridad. Para ello, los Estados de la UE pretenden poner a trabajar algunos de los activos soberanos rusos que inmovilizaron tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

En un primer gran paso, los Gobiernos de la UE acordaron el viernes inmovilizar 210.000 millones de euros (US$246.000 millones) de activos soberanos rusos, en lugar de votar cada seis meses la prórroga de la congelación de activos.

Con ello se elimina el riesgo de que Hungría y Eslovaquia, que mantienen mejores relaciones con Moscú que otros Estados de la UE, se nieguen a prorrogar la congelación en algún momento, obligando al bloque a devolver el dinero a Rusia.

La congelación indefinida de activos pretende ayudar a convencer a Bélgica para que apoye el plan de la UE de utilizar el efectivo ruso congelado para ampliar un préstamo de hasta 165.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades presupuestarias militares y civiles en 2026 y 2027.

Kiev sólo devolvería el préstamo cuando Rusia pagara los daños de guerra, lo que convertiría el préstamo en una subvención que adelantaría los futuros pagos de las reparaciones rusas.

Los líderes de la UE -el Consejo Europeo- se reunirán el 18 de diciembre para ultimar los detalles del préstamo de reparaciones y resolver los problemas pendientes, que incluyen garantías de todos los Gobiernos de la UE para Bélgica de que no se quedaría sola a la hora de pagar la factura en caso de que prospere una posible demanda de Moscú.

El Banco Central de Rusia calificó de ilegales los planes de la UE de utilizar sus activos y se reservó el derecho de utilizar todos los medios a su alcance para proteger sus intereses.

