UE acuerda imponer nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania

La Unión Europea acordó este miércoles imponer nuevas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania destinadas a lastrar los ingresos de Moscú por la venta de hidrocarburos, informó Dinamarca, que tiene la presidencia rotativa del bloque.

Estas sanciones incluyen la prohibición total de la importación de gas natural de Rusia para 2026, un año antes de lo previsto, y medidas adicionales contra la denominada flota fantasma de petroleros que supuestamente Moscú utiliza para eludir las sanciones de los países occidentales.

Además, los 27 países del bloque quieren restringir los viajes de los diplomáticos rusos en Europa.

Unos 117 nuevos barcos de la flota fantasma rusa están en la mira, llevando a 558 el número total de barcos sancionados por los europeos.

Esta flota, que comprende entre 600 y 1400 barcos según la UE, facilita a Rusia seguir exportando su crudo, pese a las sanciones occidentales.

La UE sanciona además nuevas empresas en varios países, de las cuales 12 en China y tres en India, que ayudan a Rusia a evitar las sanciones occidentales sobre las transferencias de tecnología, especialmente en la producción de drones.

Cinco bancos, en Hong Kong, Paraguay o Tayikistán, también fueron sancionados.

