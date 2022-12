Ue alcanza acuerdo para ley que impide importación de bienes vinculados a la deforestación

Por Kate Abnett y Jake Spring

Bruselas/sao paulo, 6 dic (reuters) - la unión europea acordó el martes una nueva ley para evitar que las empresas vendan en sus mercados productos como café, carne de res, soja y otros bienes relacionados con la deforestación en el mundo.

La ley exigirá a las empresas que presenten una declaración de debido proceso que demuestre que sus cadenas de suministro no están contribuyendo a la destrucción de las selvas antes de vender productos en la UE, o podrían enfrentar fuertes multas.

"Espero que esta normativa innovadora impulse la protección de los bosques en todo el mundo e inspire a otros países en la COP15", dijo el jefe negociador del Parlamento Europeo, Christophe Hansen.

La deforestación es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático y estará en el centro de la conferencia COP15 de la ONU esta semana, donde los países buscarán un acuerdo global para proteger la naturaleza.

Los negociadores de los países de la UE y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre la ley temprano el martes.

La normativa se aplicará a la soja, la carne de res, el aceite de palma, la madera, el cacao y el café, y algunos productos derivados como el cuero, el chocolate y los muebles. El caucho, el carbón vegetal y algunos derivados del aceite de palma se incluyeron a pedido de los legisladores de la UE.

Las empresas tendrían que mostrar cuándo y dónde se produjeron los productos y entregar información "verificable" de que no se cultivaron en tierras deforestadas después de 2020.

El incumplimiento podría resultar en multas de hasta el 4% de la facturación de una empresa en un estado miembro de la UE.

Los países que se verán afectados por las nuevas reglas, incluidos Brasil, Indonesia y Colombia, dicen que la medida les resultará muy costosa. La certificación de suministro también es difícil de monitorear, especialmente porque algunas cadenas pueden abarcar varias naciones.

En Brasil, algunos defensores del medio ambiente elogiaron la ley, aunque dijeron que no ha ido lo suficientemente lejos. La ley no extendió la protección como esperaban a "otras tierras boscosas" que tienen árboles pero que no son selvas densas y cerradas.

Eso significa que 600.000 kilómetros cuadrados de bosques en la sabana del Cerrado, la frontera de expansión agrícola de más rápido crecimiento en Brasil, no estarían sujetos a la ley, según el Instituto brasileño sin fines de lucro Cerrados. (Reportes de Kate Abnett en Bruselas y Jake Spring en Sao Paulo; reporte adicional de Roberto Samora y Ana Mano. Editado en español por Marion Giraldo)

