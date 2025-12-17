UE alcanza acuerdo provisional sobre salvaguardias más estrictas para Mercosur: presidencia danesa

BRUSELAS, 17 dic (Reuters) -

La Unión Europea alcanzó el miércoles un acuerdo provisional para establecer controles a las importaciones de productos agrícolas resultantes de un pacto comercial previsto con el bloque sudamericano Mercosur, lo que podría satisfacer algunas quejas de los críticos del acuerdo, dijo la presidencia danesa.

La UE y el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay concluyeron en diciembre las negociaciones para crear el mayor acuerdo comercial de la historia de la UE en términos de recortes arancelarios, unos 25 años después de que se iniciaron las negociaciones.

Algunos países, encabezados por Francia e Italia, han manifestado que no están dispuestos a respaldar el acuerdo comercial y han exigido más medidas para proteger a sus agricultores. (Reporte de Philip Blenkinsop e Inti Landauro, edición en español de Javier López de Lérida)