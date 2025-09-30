UE aprueba la compra de Versace por Prada para crear un gigante del lujo italiano
La Unión Europea dio el martes su visto bueno a la compra de la casa de alta costura italiana Versac
La Unión Europea dio el martes su visto bueno a la compra de la casa de alta costura italiana Versace por parte de su compatriota Prada, tras concluir que la operación no plantea problemas en materia de competencia.
Prada había anunciado en abril la adquisición de Versace por US$1465 millones, al grupo estadounidense Capri Holdings.
La unión entre las dos marcas legendarias dará lugar a un grupo de lujo italiano con una facturación de más de US$7035 millones, capaz de competir mejor con gigantes del sector como LVMH y Kering.
Donatella Versace, quien había sido catapultada a la dirección creativa de la casa de moda en 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, había anunciado justo antes de esta adquisición su salida y su reemplazo por Dario Vitale, proveniente del grupo Prada.
Prada, que también posee la marca joven y transgresora Miu Miu, espera cerrar la compra de Versace antes de que termine el año.
