UE aprueba un fármaco de nueva generación para el tratamiento del Alzheimer

La Unión Europea (UE) aprobó este jueves, bajo estrictas condiciones, el uso de Kisunla, un fármaco de nueva generación del laboratorio Eli Lilly para el tratamiento contra el Alzheimer.

"La Comisión Europea autorizó la comercialización de Kisunla, un tratamiento para tratar las deficiencias cognitivas ligeras, incluyendo la demencia ligera en las primeras fases de la enfermedad", anunció la Comisión en un comunicado.

Kisunla, basado en la molécula donanemab y fabricado por el grupo Eli Lilly, es junto al Leqembi (lecanemab) de Biogen y Esai, la principal novedad de los últimos años en cuanto a tratamientos contra el Alzheimer.

Estos medicamentos han generado una fuerte controversia médica sobre su utilidad. Por un lado, mostraron un efecto sin precedentes en ensayos clínicos tras décadas de investigaciones infructuosas para ralentizar el deterioro de los pacientes. Por otro lado, dicho efecto sigue siendo muy limitado y algunos expertos consideran que no supone una diferencia significativa para el paciente.

Además, pueden provocar efectos secundarios graves, a veces mortales, principalmente hemorragias y edemas cerebrales.

La UE, siguiendo la recomendación de su Agencia del Medicamento (EMA), ya había aprobado la comercialización de Leqembi a finales de 2024, tras haberla rechazado inicialmente, imponiendo condiciones estrictas.

Lo mismo sucedió con Kisunla, aprobado también tras un rechazo inicial de la EMA. Este fármaco solo podrá administrarse a pacientes en las primeras etapas del Alzheimer, y únicamente si no presentan una mutación genética que los haga especialmente vulnerables a los efectos secundarios.

jdy/pan/rap/eb/meb/mb