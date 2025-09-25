LA NACION

UE aumenta sus previsiones de cosecha de trigo y cebada y reduce las de maíz

PARÍS, 25 sep (Reuters) - La Comisión Europea aumentó el jueves su previsión de producción utilizable de trigo blando en la Unión Europea en 2025/26 a 132,6 millones de toneladas métricas desde los 128,1 millones del mes pasado.

En los datos de oferta y demanda, la Comisión también elevó su estimación de producción utilizable de cebada en la UE en 2025/26, a 55,7 millones de toneladas desde los 53,7 millones anteriores, pero rebajó sus perspectivas de producción de maíz en la UE en 2025/26 a 56,8 millones de toneladas desde los 57,6 millones del mes pasado. (Reporte de Gus Trompiz y Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

