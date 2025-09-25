UE aumenta sus previsiones de cosecha de trigo y cebada y reduce las de maíz
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
PARÍS, 25 sep (Reuters) - La Comisión Europea aumentó el jueves su previsión de producción utilizable de trigo blando en la Unión Europea en 2025/26 a 132,6 millones de toneladas métricas desde los 128,1 millones del mes pasado.
En los datos de oferta y demanda, la Comisión también elevó su estimación de producción utilizable de cebada en la UE en 2025/26, a 55,7 millones de toneladas desde los 53,7 millones anteriores, pero rebajó sus perspectivas de producción de maíz en la UE en 2025/26 a 56,8 millones de toneladas desde los 57,6 millones del mes pasado. (Reporte de Gus Trompiz y Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
LA NACION
Otras noticias de Unión Europea
Más leídas
- 1
Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
- 2
Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo, viajera incansable y el encanto por África
- 3
“Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
- 4
La primera imagen de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel