UE autoriza certificación del aceite de palma de Malasia para nueva norma sobre deforestación

KUALA LUMPUR, 10 sep (Reuters) - La Unión Europea reconoció la certificación de Aceite de Palma Sostenible de Malasia (MSPO) como una norma creíble que puede facilitar el cumplimiento de la nueva normativa de la UE sobre deforestación, informó el miércoles el organismo de certificación malasio.

El reconocimiento refuerza el papel de MSPO como marco nacional de Malasia para el aceite de palma sostenible y pone de relieve su contribución al comercio mundial y al abastecimiento responsable, dijo el organismo de certificación en un comunicado.

La nueva normativa de la UE, que entrará en vigor en diciembre, exige a las empresas que venden soja, carne de vacuno, aceite de palma, madera, cacao y café, y algunos productos como cuero, chocolate y muebles, que garanticen que las tierras asociadas a esos productos no han sido objeto de deforestación desde finales de 2020.

La MSPO comenzó como un sistema voluntario de certificación del aceite de palma sostenible en Malasia, segundo exportador mundial de aceite de palma. Se hizo obligatorio para la industria del aceite de palma en enero de 2020, con auditorías realizadas por organismos de certificación independientes de terceros para garantizar el cumplimiento y la credibilidad.

El organismo de certificación dijo que MSPO da a los compradores y reguladores la confianza de que el aceite de palma certificado es de origen legal y libre de deforestación, y agregó que su sistema de seguimiento digital permite una visibilidad completa de la cadena de suministro y fortalece la confianza entre las partes interesadas a nivel mundial.

El ministro de Plantaciones y Materias Primas, Johari Abdul Ghani, afirmó que el reconocimiento reafirma el liderazgo de Malasia en materia de aceite de palma sostenible y garantiza que más de medio millón de pequeños agricultores estén plenamente vinculados al programa de sostenibilidad.

"El reconocimiento de la UE también subraya la credibilidad de la MSPO como norma fiable y preparada para el futuro", afirmó en un comunicado.

"Asegura a los compradores globales que el aceite de palma malayo es de origen legal, trazable y sostenible, anclado en los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y respaldado por un marco nacional obligatorio". (Reporte de Ashley Tang; Editado en Español por Ricardo Figueroa)