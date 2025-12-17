UE.- Bruselas anuncia un fondo temporal para proteger a la industria europea del impacto del ajuste del carbono

BRUSELAS, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles un fondo temporal para ayudar a la industria de la UE a hacer frente al impacto del gravamen del carbono y reducir el riesgo de fuga de emisiones, parte de una reforma del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) orientada a reforzar la competitividad industrial, garantizar la igualdad de condiciones y cerrar las lagunas del sistema.

El nuevo fondo, con una duración inicial de dos años, estará dirigido a los sectores más expuestos a la competencia internacional y se financiará con los ingresos recaudados por los Estados miembro a través del propio impuesto fronterizo al carbono.

Los pagos se efectuarán en 2026 y 2027, con condiciones sencillas, sin generar cargas administrativas adicionales. Una solución temporal que, según ha señalado el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra, será un "puente sencillo y justo", hasta la próxima revisión del régimen europeo de comercio de derechos de emisión.

"Queremos asegurarnos de que nuestras empresas puedan cumplir con las normas de la UE y, al mismo tiempo, competir fuera de ella", ha aclarado el comisario, que ha explicado que la herramienta se irá completando con "asignaciones gratuitas adicionales", con el objetivo de permitir a las compañías "hacer frente a la competencia del exterior".

Esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas del CBAM con el que Bruselas busca reforzar la igualdad de condiciones frente a productores de terceros países y evitar prácticas de evasión, en un proceso legislativo que requerirá la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo para su adopción definitiva.

En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné, ha defendido que la revisión responde a una doble ambición climática e industrial. "Queremos combinar la estrategia de descarbonización con la competitividad", ha afirmado, destacando que el mecanismo es ahora "más sencillo, más robusto y más justo".

La reforma amplía el ámbito de aplicación del CBAM, que pasará de cubrir no solo materias primas como el acero o el cemento, sino también productos transformados como cables metálicos, equipos domésticos o componentes industriales. En total, unos 180 productos adicionales quedarán sujetos al ajuste de carbono.

Además, el paquete incluye medidas específicas para sectores estratégicos como el acero y el aluminio, sobre lo que Séjourné ha recordado la activación de una cláusula de salvaguardia para el acero y ha avanzado que la Comisión limitará las importaciones de residuos de aluminio a partir de la primavera de 2026, en línea con la estrategia industrial comunitaria.

La Comisión introduce, además, el principio de equivalencia en los impuestos y precios del carbono, así como una nueva cláusula que permitirá medidas de facilitación comercial negociadas, como el reconocimiento mutuo de organismos de acreditación o mecanismos para deducir precios del carbono ya pagados en terceros países.

En paralelo, la reforma plantea cambios técnicos para simplificar la aplicación del CBAM en el caso de las importaciones de electricidad. El cálculo del ajuste dejará de basarse en la producción marginal y pasará a realizarse a partir de las emisiones medias de las redes eléctricas, con el objetivo de incentivar una mayor descarbonización.

Bruselas también reforzará las cláusulas anti-elusión para hacer frente al fraude y a la evasión a gran escala, mediante la introducción de valores obligatorios por país que permitan "cerrar lagunas" en el sistema. "Queremos facilitar el comercio, pero no el fraude ni la evasión", ha recalcado Hoekstra, subrayando que la Comisión podrá actuar cuando existan indicios de irregularidades.