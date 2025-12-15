UE.- Bruselas da luz verde a un plan español de US$400 millones para la descarbonización de la industria

BRUSELAS, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha informado este lunes de su visto bueno a un régimen de ayudas español para destinar 408 millones de euros a apoyar la descarbonización de la industria, un proyecto que Bruselas considera proporcionado y que encaja con los objetivos comunes fijados en el Pacto para una Industria Limpia.

Según indica el Ejecutivo comunitario en un comunicado, el objetivo de este plan es contribuir a la descarbonización de los procesos de fabricación en instalaciones ya existentes de la industria manufacturera, gracias a inversiones que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades industriales, así como al aumento de la eficiencia energética de los procesos industriales.

España prevé una reducción anual de las emisiones de gases de efecto invernadero de aproximadamente 1,6 megatoneladas de CO2, de acuerdo a la información ofrecida por Bruselas, que precisa que el régimen subvencionado busca también apoyar inversiones en tecnologías como la electrificación, la transición al hidrógeno renovable o con bajas emisiones de carbono y la recuperación del calor residual o la captura, almacenamiento y utilización de carbono en sectores como el de los químicos, la cerámica, el papel y la metalurgia.

Los apoyos tendrán la forma de subvenciones directas, que estarán abiertas a empresas de todos los tamaños, y a instalaciones y sectores tanto dentro como fuera del régimen de comercio de derechos de emisión. El importe máximo de la ayuda por empresa y proyecto es de 200 millones de euros.

Además, el apoyo por empresa se calculará sobre la base de los costes de inversión subvencionables y las intensidades de ayuda predefinidas y se concederán las subvenciones por orden de presentación de candidaturas hasta agotar el presupuesto fijado.

Los proyectos deben estar en funcionamiento a más tardar 60 meses después de la concesión de la ayuda. Para limitar el falseamiento indebido de la competencia, la ayuda no podrá utilizarse para financiar un aumento de la capacidad de producción del beneficiario, según ha señalado la Comisión en su comunicado.