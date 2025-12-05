UE.- Bruselas da por buenos los cambios de TikTok para corregir falta de transparencia en su registro de anuncios

BRUSELAS, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press)

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que da por buenas las concesiones de la plataforma china TikTok para corregir la falta de transparencia en su registro de anuncios, unos cambios con los que la compañía buscaba evitar una multa millonaria de Bruselas que desde el pasado mayo investigaba si la opacidad de su repositorio violaba la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"La transparencia es esencial para descubrir estafas, garantizar la integridad de la información y mantener a salvo a los usuarios jóvenes y a los niños", ha defendido la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado para informar de que sus servicios aceptan los compromisos "sólidos".

En concreto, la plataforma se compromete a proporcionar en su repositorio de anuncios el contenido completo del anuncio tal y como aparece en los 'feeds' de los usuarios, incluidas las URL en el enlace proporcionado en el anuncio.

Asimismo, actualizará dicho registro de manera más rápida para asegurar que la información esté disponible en un máximo de 24 horas e informará de los criterios de segmentación seleccionados por los anunciantes, junto con los datos agregados de los usuarios (incluidos el género, el grupo de edad y el Estado miembro donde se encuentran los usuarios a los que se llegó).

Finalmente, la compañía también ha asegurado a Bruselas que introducirá opciones de búsqueda y filtros adicionales, lo que permitirá a los usuarios encontrar anuncios más fácilmente.

Con la validación de las concesiones se abre ahora un plazo que oscila entre los dos y los doce meses según el compromiso concreto para que TikTok aplique los cambios. El Ejecutivo comunitario ha asegurado que supervisará "cuidadosamente" el cumplimiento de los compromisos, que son vinculantes para la plataforma.