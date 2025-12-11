UE.- Bruselas da un ultimátum a España para que cumpla las nuevas normas de servicios financieros online

BRUSELAS, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que en el plazo de dos meses tome medidas para asegurar la correcta transposición de las nuevas normas de servicios financieros 'online', que los 27 debían tener en vigor desde el pasado enero.

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segundo paso formal previsto en los procedimientos de infracción, tras el expediente sancionador abierto en marzo de este año. Además de a España, la Comisión ha enviado dictámenes motivados a Francia y Portugal.

Si persiste el incumplimiento de la directiva sobre la resistencia operativa digital (DORA), el Ejecutivo comunitario podrá decidir si dar paso a la tercera etapa prevista, que supone denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que sea sancionado.

Bruselas recuerda que el objetivo de la nueva normativa es establecer normas claras y coherentes de resistencia operativa digital para entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión.

Los servicios comunitarios consideran clave la plena aplicación de la legislación es clave para reforzar la resistencia operativa digital de las entidades financieras en toda la UE y abordar los riesgos asociados a la creciente digitalización de los servicios financieros.