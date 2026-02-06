UE: Bruselas destina 123,3 millones de euros en ayuda a América Latina y el Caribe

La Comisión Europea anunció este hecho, especificando que parte de los recursos también se utilizará para reforzar la preparación y la capacidad de respuesta ante desastres en una zona altamente expuesta a peligros naturales.

La iniciativa, subraya Bruselas, se enmarca en un contexto de reducción global de la cooperación internacional, en el que la UE pretende reafirmar su compromiso con la solidaridad y el respeto del derecho internacional humanitario.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, explicó que la Unión apoya firmemente a las poblaciones más vulnerables en países como Venezuela, Colombia y Haití, donde las crisis humanitarias siguen agravándose.

Los fondos se utilizarán para garantizar alimentos, agua, atención médica y alojamiento, así como para salvar vidas mediante el refuerzo de la respuesta ante huracanes, inundaciones y terremotos. Hasta 21 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente en la región, mientras los recursos disponibles para las operaciones humanitarias disminuyen. (ANSA)