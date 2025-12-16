UE.- Bruselas impulsa más financiación y construcción de vivienda, pero descarta topes al alquiler y un fondo común

BRUSELAS, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea apuesta por aumentar la financiación, reducir la burocracia y acelerar la construcción de vivienda para hacer frente a la crisis habitacional en su plan de vivienda asequible presentado este martes, aunque sin incluir límites a los precios del alquiler ni la creación de un fondo común europeo, como reclamaban países como España.

El Ejecutivo comunitario no planea intervenir directamente en reglas del mercado de las denominadas zonas tensionadas, como reclamaban algunos Estados miembro, aunque sí prevé dotar a los gobiernos de instrumentos para actuar en aquellos puntos con mayor presión, especialmente en relación con los alquileres de corta duración.

La estrategia pone el foco en el impacto de este tipo de negocio en auge, especialmente en zonas urbanas y turísticas, y reconoce que su expansión ha contribuido a reducir la disponibilidad de vivienda para los residentes locales en determinadas ciudades.

Sin embargo, no plantea límites ni prohibiciones a escala europea, sino que se remite al reglamento aprobado en 2024 -que entrará en vigor en 2026- para reforzar la transparencia y el intercambio de datos entre plataformas y administraciones, y anuncia una futura iniciativa legislativa para ofrecer un marco jurídico claro que permita a las autoridades locales adoptar medidas proporcionadas en zonas de alta presión habitacional.

MENOS BUROCRACIA PARA CONSTRUIR 650.000 VIVIENDAS MÁS

Otro de los ejes centrales del plan es el aumento de la oferta de vivienda. Bruselas estima que será necesario construir 650.000 viviendas adicionales al año durante la próxima década, además de las 1,6 millones que ya se levantan anualmente.

Para ello, la Comisión apuesta por reducir la burocracia, acelerar los procesos de planificación y concesión de licencias y avanzar hacia normas técnicas más armonizadas, con el objetivo de reducir costes y plazos en la construcción.

El paquete incluye asimismo una estrategia europea para la construcción, orientada a mejorar la productivity del sector y a impulsar la vivienda modular y prefabricada, que Bruselas considera clave para reducir costes y acortar plazos, especialmente en vivienda social y asequible.

10.000 MILLONES ADICIONALES PARA VIVIENDA

En el plano financiero, el plan invita a los Estados miembro a reasignar más recursos a vivienda asequible mediante la revisión intermedia de los fondos de cohesión y prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros adicionales en los próximos dos años.

Además, propone una nueva categoría de "vivienda asequible", dirigida a clases medias y trabajadores esenciales, que quedará exenta de notificación previa a la Comisión, con el objetivo de facilitar su financiación sin verse limitada por las normas de ayudas de Estado.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBE MÁS DE UN 60% EN LA ÚLTIMA DÉCADA

La Comisión Europea reconoce que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del continente. Según datos de Eurostat, los precios de la vivienda han aumentado de media más de un 60% en la UE en la última década, muy por encima del crecimiento de los ingresos de los hogares, mientras que los alquileres han subido alrededor de un 20%.

Tal y como reconoce la Comisión, la crisis afecta ya no solo a los colectivos más vulnerables, sino también a amplias capas de las clases medias, a jóvenes, estudiantes y trabajadores esenciales, y está teniendo un impacto directo en la competitividad, la cohesión social y los desafíos demográficos del bloque. Según estimaciones europeas, más de un millón de personas viven sin hogar en la UE, incluidos unos 400.000 menores.