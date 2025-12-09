UE.- Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

BRUSELAS, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha informado este martes del inicio de una investigación formal contra Google (Alphabet) por prácticas anticompetitivas como recurrir a contenidos de medios de comunicación y plataformas para entrenar sus sistemas de Inteligencia Artificial (IA) sin pagar compensaciones adecuadas.

Bruselas sospecha que con estas prácticas, el gigante tecnológico distorsiona la competencia de desarrolladores rivales de modelos de IA, lo que, de confirmarse, expondrá a la compañía a una multa millonaria.

"La IA está aportando una innovación notable y numerosos beneficios a las personas y las empresas de toda Europa, pero este progreso no puede ir en detrimento de los principios fundamentales de nuestras sociedades", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, en un comunicado.

"Google podría haber impuesto condiciones injustas a editores y creadores de contenido, perjudicando a los desarrolladores de modelos de IA rivales", ha añadido la socialista española.

En concreto, los servicios comunitarios tienen indicios de que Google ha utilizado contenido de editores web para proporcionar servicios generativos impulsados por IA ('Resumen de IA' y 'Modo IA') en sus páginas de resultados de búsqueda sin una compensación adecuada a estos editores y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar dicho uso de su contenido.

La Comisión investigará en qué medida la generación por los modelos 'Resumen de IA' y 'Modo IA' por parte de Google se basa en el contenido de los editores web sin una compensación adecuada por ello y sin que los editores puedan rechazarlo sin perder el acceso a la búsqueda de Google, habida cuenta de que muchos editores dependen del motor de búsqueda de Google para el tráfico de usuarios y no quieren arriesgarse a perder el acceso a ella.

También investigará si ha recurrido a vídeos y otros contenidos subidos a YouTube para entrenar los modelos de IA generativa de Google sin una compensación adecuada a los creadores ni la posibilidad de rechazar dicho uso.

Bruselas explica que los creadores de contenido que suben vídeos a YouTube tienen la obligación de autorizar a Google a utilizar sus datos con diferentes fines, incluido el entrenamiento de modelos de IA generativa, a pesar de que la tecnológica no remunera a los creadores de contenido de la plataforma de streaming por su contenido ni les permite subirlo a YouTube sin autorizar a Google a utilizar dichos datos. Al mismo tiempo, las políticas de YouTube prohíben a los desarrolladores de modelos de IA de la competencia utilizar el contenido de YouTube para entrenar sus propios modelos de IA.