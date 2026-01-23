UE: Bruselas lejos del Consejo de Paz de Trump, que presiona a Italia

Fue un Consejo Europeo atípico, el que tuvo lugar el jueves por la noche en el Edificio Europa de Bruselas. Una larga cena de trabajo, al final de la cual la UE reiteró su total distanciamiento del magnate, sin, por supuesto, cerrarle las puertas.

Pero algo se mueve en las cancillerías europeas. Y, en cuanto al Consejo de Paz, por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en sus conclusiones orales, destacó "serias dudas" de su parte y de la de varios líderes.

Las conclusiones fueron orales porque, al ser extraordinarias, la cumbre no requería un texto escrito. En este caso, sin embargo, fue casi una ventaja para los líderes de la UE.

La unidad demostrada por la UE respecto a Trump está creciendo, pero ciertamente no incluye a todas las capitales. La carta del Consejo de Paz fue firmada por Hungría y Bulgaria, rechazada rotundamente por España y provocó las dudas de otros países, como Italia, que postergaron una definición.

Sin embargo, a su regreso de Davos, Trump quiso ejercer su influencia una vez más. "Giorgia Meloni y Karol Nawrocki me dijeron que quieren unir fuerzas, pero primero necesitan completar las formalidades necesarias", declaró sobre la primera ministra italiana y el presidente polaco.

El gobierno italiano declinó responder a sus declaraciones, aunque no se descartan contactos entre Roma y Washington en las últimas horas.

Las declaraciones del magnate seguramente causarán revuelo, especialmente en Italia. En las últimas horas, se hizo evidente que, bajo su estatuto actual, el Consejo de Paz de Gaza entraría en conflicto con el Artículo 11 de la Constitución.

En Bruselas, se plantean preocupaciones sobre "varios elementos del estatuto del Consejo", que afectan a su alcance de responsabilidades, estructura de gobernanza y compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Estas dudas, sin embargo, no descartan la disposición a "colaborar" con la administración Trump "en la implementación de un plan integral de paz para Gaza", siempre que el Consejo opere como una administración de transición en pleno cumplimiento de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU.

A su regreso a Estados Unidos, Trump volvió a centrarse en los temas que le interesan: desde Groenlandia hasta Europa, sin escatimar en ofensas. En Bruselas, ahora parecen casi conscientes de que esto continuará hasta las elecciones de mitad de mandato.

El diálogo y la firmeza, sin fomentar nuevas escaladas, es la estrategia que la Comisión y el Consejo Europeo pretenden mantener. Sin reacciones instintivas, pero con represalias creíbles siempre sobre la mesa.

En algunos temas, como la soberanía de Groenlandia, existe una línea roja que Europa no debe cruzar. En otros, como la seguridad del Ártico, existe la voluntad de trabajar con Washington.

La cumbre también abordó la autonomía estratégica, un destino ineludible tanto para Ursula von der Leyen como para Antonio Costa. Asimismo, "el firme compromiso con los principios del derecho internacional" se mantiene inalterado, según las conclusiones.

A partir de este viernes, la UE retomará la construcción de su red alternativa a la asociación con Washington. Los líderes de la UE se reunirán en India el martes 27 para finalizar un acuerdo comercial que promete ser crucial. Mientras tanto, en cuanto al Mercosur, la impresión es que ni la mayoría de los gobiernos ni la Comisión están dispuestos a esperar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como votó el Parlamento Europeo.

"Los países ya han dado su aprobación a la aplicación provisional del acuerdo", enfatizó Costa, instando a la Comisión a avanzar. (ANSA).