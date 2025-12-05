UE.- Bruselas multa a X con US$120.000.000 por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación

BRUSELAS, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) La Comisión Europea ha anunciado este viernes una multa de 120 millones de euros a la red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas, que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). El Ejecutivo comunitario inició una investigación sobre este caso en julio de 2024, con el objetivo de aclarar si esta práctica afectaba negativamente a la capacidad de los usuarios de tomar decisiones "libres e informadas". La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por la DSA como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores. "Engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en Internet en la UE", ha avisado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado tras conocerse la multa. El portavoz de Virkkunen, Thomas Regnier, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas la "solidez" del caso frente a las críticas llegadas desde la Administración Trump, que acusa a la UE de un exceso de regulación enfocado a castigar a las grandes tecnológicas de Estados Unidos. "Nos complace decir que es una multa proporcionada, porque en la Comisión actuamos de forma proporcionada", ha zanjado Regnier. La regulación europea para servicios digitales prohíbe expresamente a las plataformas las prácticas de diseño engañoso en sus servicios y Bruselas ha concluido tras casi dos años de investigación que X incurre en un fraude que "expone a los usuarios a estafas, incluida la suplantación de identidad y otras formas de manipulación", porque "cualquiera puede pagar" para obtener la conocida marca azul de la red social sin que la compañía "verifique" la identidad de quién está detrás de la cuenta. En este sentido, los servicios comunitarios explican que aunque la DSA no exige la verificación de usuarios, sí prohíbe claramente que las plataformas online afirmen falsamente que los usuarios han sido verificados, cuando no se ha realizado ese trabajo de autentificación. Por otro lado, el Ejecutivo comunitario también sanciona a X por incumplir las reglas de transparencia y accesibilidad de la DSA con su repositorio de anuncios, que es una herramienta "fundamental" para que usuarios e investigadores detecten estafas o campañas de desinformación, pero para la que la red de Elon Musk incorpora diseños y barreras de acceso que dificultan el acceso a información crucial. Otro de los elementos que Bruselas considera probados y por el que también sanciona a la compañía norteamericana son las trabas que pone a los investigadores a la hora de acceder de forma independiente a sus datos públicos, incluso mediante scraping. Así las cosas, la Comisión ha impuesto una multa de 120 millones de euros, de los que 45 se corresponden a las irregularidades del 'tic' azul, 35 al factor del repositorio de anuncios y 40 a las dificultades de acceso a datos.