UE.- Bruselas multa con 72 millones a fabricantes de baterías de arranque por crear un cartel para pactar precios

BRUSELAS, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea ha anunciado este lunes una multa de 72 millones de euros a cinco entidades del sector de las baterías de arranque por crear un cartel ilegal con el que restringieron la libre competencia y subieron los precios en la industria del automóvil y camiones en la Unión Europea. En concreto, los servicios comunitarios castigan a la asociación comercial Eurobat y los fabricantes Exide, FET --incluido Elettra--, Rombat y Clarios (antiguo JC Autobatterie) por participar en prácticas ilegales durante doce años y medio. El fabricante Exide es el que afronta una multa mayor, de algo más de 30 millones de euros, mientras que la firma Clarios queda exenta de todo pago por su colaboración con la investigación, según indica el Ejecutivo comunitario, que le reconoce "inmunidad" por confesar qué otras empresas participaron en el pacto ilegal. Las baterías de arranque para automóviles se utilizan principalmente en vehículos con motor de combustión interna, como turismos y camiones. En su investigación, Bruselas constató que los cuatro fabricantes, con la ayuda de la asociación, pactaron crear primas calculadas sobre la base del precio que pagaron por la compra de plomo --principal componente de las baterías-- y usar estas referencias en sus negociaciones con sus respectivos clientes. Con ello, se garantizaban que lo recaudado por el coste adicional se mantuviera en todo momento por encima de los umbrales que hubieran conseguido de no tener este pacto. Los servicios comunitarios aclaran que los márgenes de beneficios son una herramienta legítima que utilizan los proveedores para ajustarse a las fluctuaciones de los costes de las materias primas, al trasladar ese riesgo de oscilación al cliente, pero es ilegal que los proveedores se coordinen en secreto para convertir ese margen en un estándar que aplicar a toda la industria.