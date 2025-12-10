UE.- Bruselas pide más esfuerzos a la flota del Mediterráneo para evitar el recorte del 65% de los días de pesca

BRUSELAS, 10 Dic. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea reclama más esfuerzos a la flota del Mediterráneo para llegar a los días de pesca de 2025, unos 130 días, y evitar el recorte del 65% propuesto en su planteamiento inicial que dejaría en tan solo 9,7 los días de faena el próximo año.

Después del importante recorte asumido el pasado año por España que limitó a 27 las jornadas de faena para los caladeros españoles en el Mediterráneo, el Ejecutivo europeo insiste en continuar con las iniciativas de recuperación y pide ahondar en estas y nuevas medidas compensatorias para alcanzar el umbral de los 130 días de trabajo.

Aparte de la implantación de puertas voladoras y el cambio de mallas en las redes de pesca de arrastre, Bruselas plantea más tiempo de vedas o el veto a la pesca de arrastre a 600 metros, para mantener los niveles de pesca de 2024. Defiende que, de esta forma, los días se pueden recuperar en virtud de un régimen de compensación mayor para salvar el recorte del 65%.

Frente al plan comunitario, países como España consideran inaceptable la propuesta y critican que parte de una base errónea como es que el cálculo para los días de faena tome de referencia la situación de la especie más vulnerable, en este caso la cigala, que no refleja adecuadamente la realidad de las pesquerías mixtas.

España defiende que más de 550 buques de arrastre han acometido medidas de selectividad de las capturas, mientras que puertas voladoras se han instalado en casi 200 buques pesqueros, algo que reflejan los informes positivos de recuperación de las especies.

"Todo ello debe ser tenido en cuenta. El esfuerzo de los cinco años en términos de reducción de días de pesca ha sido tremendamente importante", expuso el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, en la última reunión en Bruselas con sus homólogos europeos.

Así las cosas, queda por ver cómo se configura tanto los días de base como el régimen de medidas de conservación, toda vez los Estados miembros lamentan que Bruselas cambia el plan de compensación del pasado año y no se da el mismo valor a medidas ya puestas en marcha en 2025 para las oportunidades de pesca del próximo año.

Esto unido a que Bruselas pide nuevas medidas de difícil aplicación, hace que las delegaciones europeas consideren irreal el horizonte de llegar a los 130 pesca en el Mediterráneo.

PROPUESTA PARA EL ATLÁNTICO

En el caso del Atlántico, la propuesta comunitaria para aguas ibéricas plantea un recorte en las capturas de especies como el lenguado y o el abadejo, con la misma cuota para la pesca de merluza.

Planas valora que la "perspectiva general es positiva" en estos caladeros aunque pedirá un aumento de los totales admisibles en las especies que preocupan de lado español.

La flota está igualmente pendiente de la sobrepesca de caballa por parte de países de fuera de la UE, como Noruega, con los que el bloque espera llegar a un acuerdo.

Ante la previsión de que el pacto no se alcance esta semana, Bruselas pondrá sobre la mesa una cuota provisional para el sector europeo, aunque a esta hora la cuestión sigue en el aire aunque de lado de los 27 reclaman al Ejecutivo europeo que active medidas que al menos igualen la disciplina a la que están sometidos los Estados miembros.