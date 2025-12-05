UE.- Bruselas responde a EEUU que la ley digital es "igual para todos" tras los ataques por la multa a X

BRUSELAS, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La vicepresidenta de la Comisión Europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha defendido este viernes que las normas digitales que aplica la Unión Europea son "iguales para todos", sin importar el origen de cada plataforma, después de que Estados Unidos haya criticado a Bruselas por la multa de 120 millones a X por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación. "Es muy importante que apliquemos nuestras reglas y, especialmente, cuando observamos nuestras normas digitales sabemos que son las mismas para todas las compañías que operan y hacen negocios en Europa", ha zanjado Virkkunen en una rueda de prensa en Bruselas, al término de una reunión de ministros de Telecomunicaciones de la UE, en donde muchas de las delegaciones, incluida la de España, han expresado su apoyo al Ejecutivo comunitario. De este modo, la vicepresidenta ejecutiva ha subrayado la importancia de asegurar un entorno "justo y transparente" para el sector digital en la UE y, en este sentido, ha querido destacar que de la decena de investigaciones abiertas en el marco de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), tres casos afectan a empresas estadounidenses, pero también hay tres que afectan a compañías de China y otras tres a europeas, más una de Canadá. "Así que no miramos a quién pertenece la plataforma. Todo el que opera en Europa debe respetar las mismas reglas. Tenemos las mismas normas para todos y la decisión de hoy (por este viernes) tiene que ver con la transparencia de plataformas online", ha razonado Virkkunen, quien ha insistido en que son normas "muy justas" y que con arreglo a ellas habrá "más decisiones en los próximos meses". Tras casi dos años de investigación y advertencias de Washington sobre las consecuencias arancelarias si la UE persiste en imponer la legislación digital a las tecnológicas de Estados Unidos, el Ejecutivo comunitario ha anunciado este viernes una multa de 120 millones de euros a X por, entre otras cuestiones, el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas. Según han explicado los servicios comunitarios, este 'tic' azul es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Desde Estados Unidos diversas personalidades de la política y la empresa han criticado con dureza la decisión de Bruselas por considerar que la sanción "es un ataque a las empresas tecnológicas de EEUU y al pueblo estadounidense. "No es sólo un ataque a X, sino un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros", ha escrito el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. "Europa está gravando a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por las propias regulaciones asfixiantes de Europa", ha afirmado, por su parte, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.