UE.- Bruselas ve "abusivos" los aranceles chinos al porcino europeo y hará "lo posible" por defender a productores

BRUSELAS, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha puesto este martes en duda la legalidad de los aranceles permanentes de hasta el 19,8% que China ha anunciado sobre el porcino europeo, al tiempo que ha afirmado que hará "todo lo posible" para defender los intereses de los productores del sector en la Unión Europea frente a lo que considera un uso "abusivo" de los instrumentos de defensa comercial por parte de Pekín.

"Estamos haciendo todo lo posible para defender a los agricultores y exportadores de la UE contra el uso abusivo de los instrumentos de defensa comercial por parte de China", ha indicado a Europa Press el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

"La Comisión dará todos los pasos necesarios para defender los derechos de los productores europeos", ha remachado.

El Ejecutivo comunitario toma nota con "preocupación" del anuncio del Ministerio de Comercio chino de imponer aranceles definitivos de entre el 4,9% y el 19,8% a las compras de porcino procedente de la Unión Europea; un gravamen que aplicará a partir del miércoles de manera permanente, pero que supone una rebaja del rango de tarifas de hasta el 62,4% que Pekín venía aplicando de forma provisional desde septiembre a determinadas variedades del sector.

Gill ha explicado que, de acuerdo a una primera evaluación, los servicios comunitarios creen que la investigación por la que China ha dado este paso se basa en "acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes", por lo que ahora están evaluando en base a toda la información disponible si incumple la reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además, ha recordado que Bruselas ya tomó medidas ante la OMC contra China por el inicio de una investigación 'antisubsidios' del sector lácteo y por la imposición "indebida" de medidas provisionales contra las importaciones de brandy.

Según datos del Ministerio de Agricultura, China es el principal destino extracomunitario del porcino español, con exportaciones que en 2024 superaron los 1.097 millones de euros, el 11,2% de la producción nacional.